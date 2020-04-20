Экс-ректор ЧГУ Дмитрий Афанасьев назначен заместителем министра науки

Бывший ректор Череповецкого госуниверситета Дмитрий Афанасьев назначен на пост заместителя министра науки и высшего образования России. Об этом утром 20 апреля сообщила пресс-служба ЧГУ.

Ранее NewsVo сообщал, что Афанасьев ушел на работу в министерство в марте. Он переехал в Москву, из-за чего был вынужден сложить полномочия депутата Законодательного собрания Вологодской области. С 24 марта Дмитрий Афанасьев занял должность помощника министра, но проработал в ней меньше месяца, став замминистра. По словам экс-ректора, он уже формирует свою команду, кроме того, у него есть планы по реорганизации ведомства.

— Например, один из существующих департаментов будет разделен на два, задачей одного станет формирование нормативно-правовых основ, а другой возьмет на себя функции обеспечения финансами, будет координировать развитие сети, курировать контрольные цифры приема. Такое разделение обеспечит более эффективную работу и поможет вузам быстрее адаптироваться в новых условиях, — рассказал Афанасьев в интервью пресс-службе ЧГУ.

NewsVo писал, что Афанасьев был назначен исполняющим обязанности ректора ЧГУ в октябре 2009 года, а в мае 2010 года был избран ректором на конференции трудового коллектива ЧГУ. Был повторно избран на должность ректора в июне 2015 года. По данным за 2014 год, Афанасьев вошел в топ-100 самых богатых ректоров страны, обгнав по доходам ректора МГУ.