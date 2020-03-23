Врио ректора Череповецкого госуниверситета назначен Александр Стрижов

23.03.2020 [Общество]

Временно исполняющим обязанности ректора Череповецкого государственного университета назначен первый проректор Александр Николаевич Стрижов. С 24 марта предыдущий ректор вуза, Дмитрий Афанасьев, начинает свою деятельность на посту помощника министра науки и высшего образования России. По решению ученого совета вуза он награжден нагрудным знаком Череповецкого государственного университета «За заслуги», сообщает пресс-служба ЧГУ.

NewsVo писал, что Афанасьев был назначен исполняющим обязанности ректора ЧГУ в октябре 2009 года, а в мае 2010 года был избран ректором на конференции трудового коллектива ЧГУ. Был повторно избран на должность ректора в июне 2015 года. Кроме того, он является депутатом Законодательного собрания Вологодской области, членом постоянного комитета по здравоохранению, образованию и культуре. NewsVo сообщал, что, по данным за 2014 год, Афанасьев вошел в топ-100 самых богатых ректоров страны, обгнав по доходам ректора МГУ.

Тэги: ЧГУ

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