С вологодским учителем, грубо разговаривавшим со школьниками о Навальном, провели беседу

10.02.2021 [Общество]

В администрации Вологды прокомментировали инцидент, произошедший в школе № 5. На прошлой неделе в сети оказалась запись разговора одного из педагогов образовательного учреждения с детьми о Навальном. Мужчина на повышенных тонах объясняет школьникам, что Алексей Навальный — «пешечка в чьей-то игре». В то время как Владимир Путин — избранный президент и «официальное лицо страны».

— А Навальный-то кто такой? 

— Политик! — отвечает одна из учениц.

— Какой ***** он политик? Жириновский — политик! А этого засранца, извините меня, я даже не слышал, что такой существует на белом свете, пока в защиту его акции не начали устраивать. Вот политик, которого все знают, которого все уважают. А те, на которого накручивают, это не политик, это пешечка в чьей-то игре. Будь под пешкой, ноль проблем. Любишь — ради бога. Я согласен с людьми, которые готовы за Владимира Вольфовича голосовать, потому что реальный политик, реальный человек. Даже за коммунистов согласен, которые идут голосовать. Потому что они реальные политики. А тут-то кто? Никто. 

В ответе на запрос NewsVo управление образования Вологды сообщило, что с педагогом провели «работу», а у родителей учеников никаких претензий к школе нет. 

— Ситуация, связанная с беседой педагога с учениками на уроке ОБЖ в школе № 5, Управлению образования Администрации города Вологды известна. С педагогом проведена работа о недопустимости некорректной манеры общения с детьми, которая была допущена в ходе этого урока. Представители школы пообщались с родителями учеников, присутствовавших при этой беседе. Никаких претензий со стороны родителей высказано не было, — пояснили NewsVo в пресс-службе администрации Вологды.

Ранее NewsVo сообщал, что перед митингом в поддержку Навального, который был 23 января, в школах Вологды внезапно изменилось расписание занятий. Уроки «сдвигались» таким образом, чтобы в районе 14-15 часов, когда в гайд-парке на  улице Воровского будет проходить акция,  дети были еще в школе. Некоторым из-за этого поставили дополнительные уроки. 

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Тэги: школа, Навальный

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