«Какой он ***** политик?»: в сети появилась запись разговора с детьми о Навальном учителя школы в Вологде

5 февраля на сайте «Открытые медиа» опубликован разговор учителя ОБЖ одной из вологодских школ с учениками о Навальном. Журналисты пишут, что запись им передала тетя одной из учениц.

В ходе разговора мужчина-педагог на повышенных тонах объясняет школьникам, что Алексей Навальный — «пешечка в чьей-то игре». В то время как Владимир Путин — избранный президент и «официальное лицо страны».

— А Навальный-то кто такой? — Политик! — отвечает одна из учениц. — Какой ***** он политик? Жириновский — политик! А этого засранца, извините меня, я даже не слышал, что такой существует на белом свете, пока в защиту его акции не начали устраивать. Вот политик, которого все знают, которого все уважают. А те, на которого накручивают, это не политик, это пешечка в чьей-то игре. Будь под пешкой, ноль проблем. Любишь — ради бога. Я согласен с людьми, которые готовы за Владимира Вольфовича голосовать, потому что реальный политик, реальный человек. Даже за коммунистов согласен, которые идут голосовать. Потому что они реальные политики. А тут-то кто? Никто.

По словам учителя, дети «думают сейчас о чем-то, о чем думать не должны».

— Тебя используют, как ты это не можешь понять. Используют детей просто! Какие из вас политики? Ты даже голосовать не имеешь права еще пока. Какой ты политик, *****? А лезете в политические дела? Смысл? — Гражданская позиция! — Какая оппозиция у тебя? Вы только себе дерьма можете хряпнуть как можно больше, больше ничего из вашей оппозиции не выйдет. Что ты думаешь, тебе памятник поставят? Чё вы никак сообразить-то не можете? Смешные такие. Оппозицию я могу сделать, потому что я взрослый человек. За мной кто-то может пойти, но я не политик и я туда не лезу. А ребенок, какой из ребенка политик-то? Что он может сделать, кроме того, как получить от ОМОНовца по шее, и привезут его в полицейский участок. А потом штрафанут его родителей и вернут обратно. Вот ваша вся политическая карьера.

Педагог также говорит о том, что за Навальным стоит Запад, который "хочет развалить нашу страну", что митинги профинансированы, а подростки идут "как бесплатное приложение".

- Люди, которые организовывают это всё, получают бабки. И им насрать, извините, по-русски говорю, на вас и на всё остальное. Их задача а — только вытащить вас и потом за это получить денюжку, - уверен преподаватель.

Директор школы №5, депутат гордумы Светлана Разина подтвердила «Открытым медиа», что такая беседа со школьниками действительно проводилась и «вопрос это очень серьёзный». От других комментариев она отказалась.

На просьбу о комментарии от корреспондента NewsVo Светлана Юрьевна сказала, что по телефону говорить не будет, предложила встретиться лично. Мы попросили пресс-службу администрации Вологды предоставить комментарий управления образования по данному инциденту.

Ранее NewsVo сообщал, что перед митингом в поддержку Навального, который был 23 января, в школах Вологды внезапно изменилось расписание занятий. Уроки «сдвигались» таким образом, чтобы в районе 14-15 часов, когда в гайд-парке на улице Воровского будет проходить акция, дети были еще в школе. Некоторым из-за этого поставили дополнительные уроки.

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