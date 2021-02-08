МАК опубликовал предварительный отчет по крушению вертолета в Нюксенском районе

08.02.2021 [Общество]

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет по результатам расследования крушения вертолета в Нюксенском районе, которое произошло в октябре прошлого года. В документе указаны некоторые подробности катастрофы: например, что у воздушного судна истек срок действия сертификата летной годности, а его регистрационный номер был перекрашен. 

Вертолет R 44 RA- 04327 был в частной собственности. На стоянке центра «АЭРОСОЮЗОРЛОВО» находился по договору хранения, заключенного между собственником воздушного и руководством ООО «Вертолетная компания «Аэросоюз». Известно, что у собственника воздушного судна не было свидетельства пилота, он пользовался услугами специалистов и чаще всего летал на своем вертолете летом, в Крым. В марте 2020 года собственник судна был заключен под стражу, а на вертолет судом был наложен арест. 

— Данный вертолет с марта 2020 года по решению суда находился под арестом из-за возбуждения уголовного дела против собственника ВС. Срок действия сертификата летной годности ВС истек в июне 2020 года. Руководство ООО «ВКАС» об этом знало, однако им было принято решение использовать данный вертолет для выполнения вышеуказанного перелета. Регистрационный номер вертолета R 44 RA- 04327 был закрашен и на него нанесен регистрационный номер RA- 04367. По договору аренды вертолет R 44 RA-04367 также находился в данном вертолетном центре и имел действующий сертификат летной годности, — говорится в отчете МАК.

Целью полета, как пояснил гендиректор ООО «Вертолетная компания «Аэросоюз» (ООО «ВКАС»), было уточнение возможности перевозки пассажиров на новогодние праздники в Великий Устюг.19 октября в 10 утра вертолет взлетел с аэродрома в Московской области. На борту, кроме пилота, были исполнительный директор ООО «ВКАС» и сотрудница фирмы. Около полудня судно приземлилось в Череповце для заправки, после чего продолжило полет и приземлилось в 14.22  на частном аэродроме «Кедрово» под Вологдой. На следующий день, 20 октября, рано утром вертолет вылетел в Великий Устюг. Добавился еще один пассажир — гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев. 

— В соответствии с показаниями свидетелей авиационного происшествия, наблюдавших около полудня (по местному времени) 20.10.2020 полет вертолета R 44 RA- 04327 в районе н. п. Бобровское, ВC на малой высоте (приблизительно на уровне крыш домов, расположенных у реки), под небольшим углом пересекало реку Сухона. Свидетели АП пояснили, что погода была ясная, без осадков, видимость хорошая. При полете над водной поверхностью, в том месте, где над рекой проходит ЛЭП, вертолет столкнулся с проводами и упал в воду, — говорится в отчете. 

Скриншот отчета МАК

Свидетели отмечают, что при столкновении вертолета с проводами ЛЭП произошла вспышка (замыкание проводов), после чего судно с вращением вокруг вертикальной оси и поступательным движением по направлению полета упало в воду. Через некоторое время над водой показался фрагмент фюзеляжа, который медленно относило вниз по течению реки. Люди после падения вертолета на поверхности воды не появлялись. Обломки вертолета обнаружены в ~400 м от деревни Бобровское, ниже по течению реки Сухона. Тело Олега Васильева нашли в семи километрах от места крушения, ниже по течению реки. Тела пилота и двух других пассажиров обнаружить так и не удалось.

В отчете говорится: разрушения конструкции вертолета указывают на то, что вертолет после столкновения с проводами входил в воду со значительной поступательной скоростью и с вращением по курсу влево. 

Скриншот отчета МАК

Ранее NewsVo сообщал, что днем 20 октября в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бобровское. На месте было найдено тело экс-замгубернатора области, гендиректора АО «Дед Мороз» Олега Васильева, который находился на борту. МЧС изначально сообщало, что всего в вертолете было два человека, однако, по уточненным данным, кроме Васильева и пилота, летели еще двое. По данным РИА новости, это были президент вертолетной компании «Аэросоюз» Сергей Мозер и сотрудник этой фирмы Анна Швецова. Тела трех погибших пока не найдены. Утром 22 октября кресло из вертолета нашли в километре от места крушения.

Всего, как пояснили NewsVo в пресс-службе УМЧС по Вологодской области, за время поисков было обследовано более 3397 километров береговой линии, более 825 квадратных километров акватории рек Сухона и Малая Северная Двина. 

Родственники пилота предполагают, что он мог выжить, и объявили вознаграждение за информацию о мужчине. Родные Анны Швецовой 28 октября распространили в соцсети открытое письмо, в котором отмечают, что, по их мнению, принимаемых для обнаружения тел мер явно недостаточно.

 

 

 

Тэги: крушение, вертолет

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