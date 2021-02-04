По делу о смерти активиста в отделе полиции Вологды назначены дополнительные экспертизы

04.02.2021 [Общество]

4 февраля на пресс-конференции прокурора Вологодской области Александра Гринева корреспондент NewsVo задал вопрос о том, на какой стадии находится расследование по делу о смерти активиста Сергея Пахолкова в отделе полиции Вологды. 

— По данному факту 27 августа было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ, это «причинение смерти по неосторожности». Расследование проводится, конкретные его результаты, промежуточные — это, пожалуйста, обращайтесь в органы предварительного следствия, Следственный комитет. Если они посчитают нужным, они вам пояснят. В настоящее время проводится повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза погибшего, а также комиссионная судебно-медицинская экспертиза по качеству оказания помощи Пахолкову. Будет дана оценка действий и сотрудников полиции, и, возможно, врачам скорой помощи. Выскажет свое мнение следствие, затем будет оценка органов прокуратуры, — ответил Гринев.

Ранее NewsVo сообщал, что Пахолкова задержали возле стройки детсада на улице Ярославской днём 26 августа во время очередного конфликта между жителями с представителями подрядчика. Люди соорудили блокпост, чтобы помешать проезду техники. Сергей стоял на одном из блоков, мешая их увезти, за это на него решили составить протокол о невыполнении требований полицейского. Во время задержания Сергей упал с бетонного блока — очевидцы произошедшего считают, что это произошло по вине полицейских.

В отделении УМВД ему стало плохо. Мужчине несколько раз вызывали «скорую»,  днём 27 августа вологжанин скончался. Причиной смерти стал отёк мозга на фоне закрытой черепно-мозговой травмы. У Сергея Пахолкова остались жена и трое детей.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело, а УМВД пообещало провести служебную проверку.  

Часть жителей Ярославской считает стройку детского садика в их дворе незаконной, уже год они требуют переноса объекта в другое место. Работы частично ведутся на общедомовой территории, жильцы домов сообщают, что её использование с ними никто не согласовывал и на этом основании препятствуют стройке. Публичный сервитут на проезд техники решением суда ещё не установлен. 

О ситуации со строительством детсада на Ярославской на месте сквера читайте в сюжете NewsVo

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