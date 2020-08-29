Причиной смерти вологодского активиста Сергея Пахолкова стал отек мозга

В группе вологодского «Движения «Вместе» опубликовали выдержку из документа, в которой указана причина смерти активиста Сергея Пахолкова.

— Специально для вас выкладываем выдержку из свидетельства о смерти, где однозначно указана причина. Травматический отёк мозга на фоне очаговой травмы головного мозга, — говорится в публикации.

Ранее NewsVo сообщал, что защитников сквера Олега Малиновского и Сергея Пахолкова задержали возле стройки детсада на улице Ярославской днем 26 августа. В тот день активисты самостоятельно ограничили проезд к стройплощадке и поставили блок-пост на подъезде к стройке. Они требовали соблюдения законодательства и полного прекращения использования этого земельного участка без согласования с собственниками жилья. На место приехали полицейские и с помощью привлеченных рабочих попытались убрать с дороги бетонные блоки и машину. Сергей Пахолков стоял на одном из блоков, мешая их увезти, за это на него решили составить протокол о невыполнении требований полицейского. Во время задержания Сергей упал с бетонного блока - очевидцы произошедшего считают, что это произошло по вине полицейских. Позже в отделении ему стало плохо, ему несколько раз вызывали "скорую", но в итоге днем 27 августа мужчина скончался.

Департамент здравоохранения Вологодской области уже заявил, что необходимая медицинская помощь Сергею бригадами "скорых" была оказана.