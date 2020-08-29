Департамент здравоохранения: умершему в отделении полиции Вологды активисту была оказана необходимая медпомощь

29.08.2020 [Общество]

В департаменте здравоохранения Вологодской области заявили, что умершему в отделении полиции № 1 активисту Сергею Пахолкову была оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. 

— Первая бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов 26 августа в 15:10. Состояние мужчины было расценено как удовлетворительное. В ходе осмотра медики не нашли оснований для его госпитализации. Весь объем необходимой медицинской помощи пациенту был оказан в соответствии с жалобами. При осмотре вологжанин не информировал медицинских работников о наличии травм.

Следующий вызов «скорой» поступил 27 августа, бригада прибыла в отдел полиции в 8.57. «Медицинская помощь оказывалась в соответствии с состоянием пациента, показаний к госпитализации не было», — отмечают в департаменте. В ведомстве говорят, что Пахолков находился в сознании, в удовлетворительном состоянии. 

— При повторном вызове скорой после жалоб на ухудшение состояния вологжанина в отделении полиции были проведены реанимационные мероприятия, к которым подключилась вторая врачебная бригада. Несмотря на все усилия медицинских работников, пациента спасти не удалось, — говорится в сообщении департамента. 

Ранее NewsVo сообщал, что защитников сквера Олега Малиновского и Сергея Пахолкова задержали возле стройки детсада на улице Ярославской днем 26 августа. В тот день активисты самостоятельно ограничили проезд к стройплощадке и поставили блок-пост на подъезде к стройке. Они требовали соблюдения законодательства и полного прекращения использования этого земельного участка без согласования с собственниками жилья. На место приехали полицейские и с помощью привлеченных рабочих попытались убрать с дороги бетонные блоки и машину. Сергей Пахолков стоял на одном из блоков, мешая их увезти, за это на него решили составить протокол о невыполнении требований полицейского. Во время задержания Сергей упал с бетонного блока - очевидцы произошедшего считают, что это произошло по вине полицейских. Позже в отделении ему стало плохо, ему несколько раз вызывали "скорую", но в итоге днем 27 августа мужчина скончался. 

Тэги: гибель человека, здравоохранение
Сюжет: детсад на Ярославской в Вологде

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