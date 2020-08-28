По факту смерти задержанного активиста в отделе полиции в Вологде возбудили уголовное дело

28.08.2020 [Общество]

Уполномоченный по правам человека в Вологодской области сообщил, что по факту смерти в отделении полиции задержанного активиста возбудили уголовное дело. Пост появился на странице Олега Димони в соцсети утро 28 августа. 

— По данному факту в областном управлении УМВД назначена служебная проверка, а следственным комитетом возбуждено уголовное дело, — сообщил Димони.

Омбудсмен также заявил, что в рамках своей компетенции примет меры, «направленные на объективное, всестороннее расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств произошедшего». NewsVo не располагает официальным комментарием СУ СК РФ по Вологодской области по поводу возбужденного дела. В ведомстве не пояснили, по какой статье оно возбуждено.

Ранее NewsVo сообщал, что защитников сквера Олега Малиновского и Сергея Пахолкова задержали возле стройки детсада на улице Ярославской днем 26 августа. В тот день активисты самостоятельно ограничили проезд к стройплощадке и поставили блок-пост на подъезде к стройке. Они требовали соблюдения законодательства и полного прекращения использования этого земельного участка без согласования с собственниками жилья. На место приехали полицейские и с помощью привлеченных рабочих попытались убрать с дороги бетонные блоки и машину. Сергей Пахолков стоял на одном из блоков, мешая их увезти, за это на него решили составить протокол о невыполнении требований полицейского. Во время задержания Сергей упал с бетонного блока - очевидцы произошедшего считают, что это произошло по вине полицейских. Позже в отделении ему стало плохо, ему несколько раз вызывали "скорую", но в итоге днем 27 августа мужчина скончался. 

Тэги: скверы, активисты, гибель человека

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