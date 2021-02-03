Выжившего в смертельном ДТП в Бабушкинском районе мальчика бортом санавиации доставили в Вологду

В правительстве Вологодской области объявили о том, что пострадавшему в аварии в Бабушкинском районе ребенку и его семье окажут всю необходимую помощь. Как ранее сообщал NewsVo, 2 февраля на трассе Тотьма-Никольск столкнулись КамАЗ и «Лада Гранта», в которой находилась семейная пара и пятилетний мальчик. Оба родителя малыша погибли, сам он получил травмы.

«Ребенку окажут необходимую медицинскую помощь, сейчас его госпитализируют в Вологодскую областную клиническую больницу, — объявил вечером 2 февраля председатель правительства Вологодской области, первый замгубернатора Антон Кольцов. — Решение о переводе пострадавшего принято по результатам осмотра в Тотемской ЦРБ. По предварительным данным, у мальчика черепно-мозговая травма. О его состоянии врачи сообщат после осмотра. У ребенка осталась 9-летняя сестра и другие родственники, которые возьмут опеку над мальчиком. Им будет оказана необходимая помощь».

Ранее NewsVo сообщал, что в январе в регионе произошла еще одна авария, в которой родители погибли, и ехавшие с ними дети остались сиротами. В ночь на 18 января на 582 км автодороги Москва — Архангельск. 23-летний житель Сямженского района за рулем Chevrolet Cruze выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с Hyundai Solaris. За рулем была завотделением инфекционной больницы Ярославля Ксения Скрипко. Она и ее муж погибли. В машине ехали и их сыновья. Мальчики девяти и шести лет получили травмы.