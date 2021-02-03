Выжившего в смертельном ДТП в Бабушкинском районе мальчика бортом санавиации доставили в Вологду

03.02.2021 [Происшествия]

В правительстве Вологодской области объявили о том, что пострадавшему в аварии в Бабушкинском районе ребенку и его семье окажут всю необходимую помощь. Как ранее сообщал NewsVo, 2 февраля на трассе Тотьма-Никольск столкнулись КамАЗ и «Лада Гранта», в которой находилась семейная пара и пятилетний мальчик. Оба родителя малыша погибли, сам он получил травмы. 

«Ребенку окажут необходимую медицинскую помощь, сейчас его госпитализируют в Вологодскую областную клиническую больницу, — объявил вечером 2 февраля председатель правительства Вологодской области, первый замгубернатора Антон Кольцов. — Решение о переводе пострадавшего принято по результатам осмотра в Тотемской ЦРБ. По предварительным данным, у мальчика черепно-мозговая травма. О его состоянии врачи сообщат после осмотра. У ребенка осталась 9-летняя сестра и другие родственники, которые возьмут опеку над мальчиком. Им будет оказана необходимая помощь».

Ранее NewsVo сообщал, что в январе в регионе произошла еще одна авария, в которой родители погибли, и ехавшие с ними дети остались сиротами. В ночь на 18 января на 582 км автодороги Москва — Архангельск. 23-летний житель Сямженского района за рулем Chevrolet Cruze выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с Hyundai Solaris. За рулем была завотделением инфекционной больницы Ярославля Ксения Скрипко. Она и ее муж погибли. В машине ехали и их сыновья. Мальчики девяти и шести лет получили травмы. 

 

Тэги: ДТП

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде перекрыли тротуар у здания правительства области
«Я просто гуляю!»/«Вы задержаны!»: хронология акции протеста в Вологде 31 января
После акции протеста в Вологде в отделы полиции доставлены десятки людей
С 1 февраля один из моногоспиталей Вологды прекратит прием пациентов с коронавирусом
В Вологодской области продлили режим повышенной готовности, но сняли часть ограничений
Подросток, сделавший матерную надпись на здании правительства Вологодской области, стал фигурантом уголовного дела
Выступавшую на митинге вологжанку вновь вызвали в полицию
В Череповце пятиклассник в столовой толкнул учителя: в школу вызвали полицию
Вологжанам вручают предупреждения об ответственности за участие в несанкционированной акции
Новую акцию в поддержку Навального в Вологде запланировали на 31 января

Последние новости

23-летнего вологжанина оштрафовали за расклейку листовок с символикой Национал-большевистской партии

Организация была признана экстремистской в 2002 году

43
0

Собственник исторического дома на улице Благовещенской, 23 в Вологде нарушил сроки ремонта памятника

Прокуратура через суд обязала ООО «Данте» провести необходимые работы

116
0

280 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

Девять человек скончались

152
0

В Соколе два сотрудника УФСИН задержаны по подозрению в мошенничестве

По версии следствия, подозреваемые похитили ведомственное имущество. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.

303
0

Вологодский губернатор привился от коронавируса

«Теперь личного общения с вологжанами станет больше», — написал Кувшинников на своей странице в соцсети

278
0

Задержанного перед митингом в Череповце журналиста оштрафовали на 20 тысяч рублей

24-летний Александр Песков признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия)

195
0

Снежные фигуры предлагает слепить Дом-музей Петра I в Вологде

Для участников акции по традиции бесплатно проведут экскурсию

148
0

«Вологдагорводоканал» будет вывозить осадок канализационных вод на полигон в Соколе

Муниципальное предприятие объявило аукцион по поиску подрядчика на вывоз осадка

360
0

Хоккейная «Северсталь» обыграла ярославский «Локомотив» со счетом 4:2

Это вторая подряд победа череповецкого хоккейного клуба

226
0

На Евгения Доможирова составили протокол за организацию митинга и шествия в Вологде 31 января

В это время он уже находился в спецприемнике

357
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23-летнего вологжанина оштрафовали за расклейку листовок с символикой Национал-большевистской партии
Собственник исторического дома на улице Благовещенской, 23 в Вологде нарушил сроки ремонта памятника
280 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Соколе два сотрудника УФСИН задержаны по подозрению в мошенничестве
Вологодский губернатор привился от коронавируса
Задержанного перед митингом в Череповце журналиста оштрафовали на 20 тысяч рублей
Снежные фигуры предлагает слепить Дом-музей Петра I в Вологде
 
31.01.2021 [Общество]

«Я просто гуляю!»/«Вы задержаны!»: хронология акции протеста в Вологде 31 января

4779
0
02.02.2021 [БлогоVO]

Отвечу на вопросы, которые мне часто задают. Было ли мне страшно идти на митинг?

553
0
03.02.2021 [Обзор Прессы]

«Абсолютное беззаконие и зло. Печаль и стыд»

62
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика