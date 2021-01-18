В аварии на трассе в Сямженском районе погибла завотделением инфекционной больницы Ярославля

18.01.2021 [Происшествия]

В ДТП на трассе в Сямженском районе погибли заведующая отделением инфекционной больницы Ярославля Ксения Скрипко и ее муж. Об этом сообщило yarnews.net.

— ГБУЗ ЯО «ИКБ» с прискорбием сообщает о безвременной трагической гибели заведующей инфекционным отделением № 3 Ксении Александровны Скрипко. Ксения Александровна запомнится нам в первую очередь как жизнелюбивый и добродушный человек, посвятивший свою жизнь борьбе за здоровье людей. Спи спокойно… — сообщается в группе Инфекционной клинической больницы Ярославля.

Как ранее сообщал NewsVo, смертельная авария произошла в ночь на 18 января на 582 км автодороги Москва-Архангельск. 23-летний житель Сямженского района за рулем «Шевроле Круз», двигаясь со стороны Вологды, выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с «Хенде Солярис» под управлением 35-летней женщины. В аварии погибли управлявшая «Хенде» женщина и ее 39-летний пассажир. Кроме того, травмы получили девятилетний и шестилетний мальчики, ехавшие на заднем сидении «Хенде». 

Позднее выяснилось, что водитель «Шевроле» был пьян. Пострадавшие в аварии дети — сыновья Скрипко, оба мальчика сейчас проходят лечение в Вологодской областной детской клинической больнице.

— Выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всей Ярославской области, которая лишилась настоящего профессионала своего дела — врача, спасшего сотни человеческих жизней. Мы сделаем все возможное, чтобы окружить детей заботой и вниманием, а также помочь родственникам справиться с этой сложнейшей ситуацией, — написал на своей странице в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

Тэги: ДТП

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