Двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП в Сямженском районе

18.01.2021 [Общество]
Двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП в Сямженском районе

«Шевроле Круз» и «Хенде Солярис» столкнулись на 582 км автодороги Москва-Архангельск. ДТП произошло 17 января около 23.55.

По предварительной информации областного УМВД, 23-летний житель Сямженского района за рулем «Шевроле Круз», двигаясь со стороны Вологды, выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновениес «Хенде Солярис» под управлением 35-летней жительницы Ярославской области. 

В аварии погибли управлявшая «Хенде» женщина и ее 39-летний пассажир. Кроме того, травмы получили девятилетний и шестилетний мальчики, ехавшие в «Хенде», а также водитель «Шевроле». Все пострадавшие госпитализированы. 

Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Верховажье вынесли приговор 23-летнему жителю Архангельской области, по вине которого в автомобильной аварии погибли два человека. В январе 2020 года молодой человек сел за руль «Лексуса» в состоянии наркотического опьянения и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Киа».

Тэги: ДТП, гибель людей
Фото областного УМВД

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