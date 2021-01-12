В Верховажье осудили водителя-наркомана, по вине которого в ДТП погибли два человека

В Верховажье вынесли приговор 23-летнему жителю Архангельской области, по вине которого в автомобильной аварии погибли два человека. Молодой человек сел за руль «Лексуса» в состоянии наркотического опьянения и выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Киа».

Как ранее сообщал NewsVo, ДТП произошло 12 января 2020 года на 689 км автодороги Москва-Архангельск в Верховажском районе. Суд установил, что в тот день молодой человек сел за руль «Лексуса», принадлежащего его матери, в состоянии наркотического опьянения. Владелица иномарки сидела на переднем пассажирском сидении. Они ехали по трассе в сторону Архангельска.

— При выполнении обгона автомашины Mitsubishi Pajero Sport с прицепом О. , двигаясь со спуска, в зоне действия дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен» ПДД РФ, не убедился в безопасности совершаемого маневра и при завершении перестроения потерял контроль над управлением автомашиной и в нарушение ПДД РФ выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной Kia Spectra, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

От полученных травм 46-летняя мать подсудимого, пассажирка «Лексуса», скончалась на месте. 33-летняя женщина, ехавшая в «Киа», умерла в машине «скорой помощи». Травмы получили водители «Лексуса» и «Киа», а также 15-летний и семилетний пассажиры «Киа».

На суде молодой человек признал вину частично. Утверждал, что скорость не превышал, а наркотики не употребляет после осуждения в 2019 году - тогда в Санкт-Петербурге его поймали на улице с двумя пакетиками амфетамина и приговорили к трем годам лишения свободы условно. При этом состояние наркотического опьянения подсудимого во время аварии подтверждается актом медицинского освидетельствования, который есть в материалах дела.

Учитывая обстоятельства дела, суд признал архангелогородца виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Ему отменили условное наказание за предыдущее преступление, по совокупности приговоров мужчине назначено наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его лишили водительских прав на два года.