В Вытегорском районе два человека погибли в ДТП из-за выезда "Лексуса" на встречку

Два человека погибли и четверо получили травмы в результате столкновения трех иномарок на трассе в Верховажском районе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 12 января около 14.40 мск. на 689 км автодороги Москва-Архангельск в Верховажском районе. По предварительным данным, 22-летний водитель «Лексуса», завершая обгон «Митсубиси», не справился с управлением и совершил столкновение с ехавшим навстречу автомобилем «Киа». От удара «Киа» отбросило на «Митсубиси».

В результате аварии 46-летняя пассажирка «Лексуса» скончалась на месте, а 33-летняя женщина, ехавшая в «Киа», умерла в машине «скорой помощи». Травмы получили водители «Лексуса» и «Киа», а также 15-летний и семилетний пассажиры «Киа».

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель «Лексуса» выполнял маневр в зоне действия знака «Обгон запрещен».

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NewsVO сообщал, что еще одно ДТП с погибшим произошло 12 января в Вологде на Окружном шоссе. Водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в грузовик.