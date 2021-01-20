Подозреваемого в смертельном ДТП в Сямженском районе отправили под домашний арест

Подозреваемый в ДТП с двумя погибшими в Сямженском районе будет находиться под домашним арестом. Такую меру пресечения избрал суд. Однако представитель МВД настаивал на заключении фигуранта под стражу.

«Суд принял во внимание, что следствие не представило достаточных доказательств того, что молодой человек, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия, совершить новое преступление, воспрепятствовать производству по уголовному делу, и отказал в удовлетворении ходатайства», — говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Смертельная авария произошла в ночь на 18 января на 582 км автодороги Москва — Архангельск. 23-летний житель Сямженского района за рулем Chevrolet Cruze выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с Hyundai Solaris. За рулем была завотделением инфекционной больницы Ярославля Ксения Скрипко. Она и ее муж погибли. В машине ехали и их сыновья. Мальчики девяти и шести лет получили травмы. Позднее выяснилось, что водитель Chevrolet был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», писал NewsVo.