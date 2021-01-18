По факту ДТП с двумя погибшими в Сямженском районе возбудили уголовное дело

18.01.2021 [Происшествия]

Водитель «Хенде», устроивший аварию с двумя погибшими в Сямженском районе, задержан и находится в изоляторе временного содержания. 

— По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 581 км федеральной автодороги Москва — Архангельск, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Как ранее сообщал NewsVo, смертельная авария произошла в ночь на 18 января на 582 км автодороги Москва-Архангельск. 23-летний житель Сямженского района за рулем «Шевроле Круз», двигаясь со стороны Вологды, выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с «Хенде Солярис» под управлением 35-летней завотделением инфекционной больницы Ярославля Ксении Скрипко. В аварии погибла она и ее 39-летний муж, ехавший на переднем пассажирском сидении. Кроме того, травмы получили девятилетний и шестилетний мальчики, ехавшие на заднем сидении «Хенде». 

Позднее выяснилось, что водитель «Шевроле» был пьян. Пострадавшие в аварии дети — сыновья Скрипко, оба мальчика сейчас проходят лечение в Вологодской областной детской клинической больнице.

Водителю «Шевроле» была оказана медицинская помощь, после чего он был доставлен в МО МВД России «Верховажский».

Тэги: ДТП

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