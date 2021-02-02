Завершено расследование убийства беременной женщины и ее дочери в Кич-Городецком районе

СУ СК РФ по Вологодской области сообщило о завершении расследования уголовного дела об убийстве беременной женщины и ее пятилетней дочери в Кичменгско-Городецком районе. 25-летнему супругу убитой предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г», «д», «е», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего и беременной женщины, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога).

— В ходе следствия и проведения судебно-медицинской экспертизы подтвердилось, что женщина в момент убийства была беременна, она получила не менее 6 ножевых ранений. Девочке причинено порядка восемнадцати ранений, при этом у ребенка обнаружены признаки прижизненного нахождения в очаге задымления и высокой температуры, — говорится в сообщении.

Как NewsVo сообщал ранее, утром 3 сентября 2020 года после тушения пожара в доме на улице Соловьева в деревне Ушаково Кичменгско-Городецкого района были найдены тела 31-летней женщины и ее 5-летней дочери. При их осмотре следователи обнаружили следы насильственной смерти — колото-резаные раны головы и тела. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан 25-летний супруг погибшей, однако молодой человек сумел сбежать из отделения полиции, его разыскали только 5 сентября.

Следователи полагают, что в ночь на 3 сентября между мужчиной и его женой произошла ссора, в ходе которой он стал наносить супруге удары ножом, а после набросился на ее пятилетнюю дочь. После убийства он попытался скрыть следы преступления, устроив пожар.

— Как следует из показаний К., данных в качестве подозреваемого, ввиду сильного алкогольного опьянения произошедшее помнит очень плохо, но помнит нанесение жене удара ножом в правую часть шеи, в результате чего брызнула кровь. Дочь жены стала прыгать на него, он ножом стал «отпихивать» ее от себя. Установив, что жена мертва, он переместил труп в багажник автомашины, затем около 03.00 принес обратно домой и позднее с целью скрыть следы убийства облил труп и жилой дом горючим и поджег, — сообщала объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

С заключением под стражу подозреваемый согласился, свою причастность к двойному убийству не оспаривал. Свое поведение объяснил тем, что «перепил».