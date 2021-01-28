Выступавшую на митинге вологжанку вновь вызвали в полицию

28.01.2021 [Общество]

28 января выступавшую на митинге в поддержку Навального вологжанку Екатерину Хорькову вновь вызвали в полицию. Около полудня к ней домой пришли сотрудники УМВД и вручили повестку. В графе, в которой обычно пишут статус вызываемого (свидетель, эксперт, потерпевший и т. д.), было написано «КУСП» и номер. КУСП — это книга учета заявлений о преступлениях и административных правонарушениях. В группе «Движения «Вместе» пишут, что и другие участники митинга получили повестки со статусом «книги». 

Екатерина связалась с адвокатом, который согласился ей помочь в прошлый раз, и вместе с ним к назначенному времени пришла в отдел. 

— В полиции нас, как и в предыдущий раз, приняли не сразу. Зато объяснили причину вызова яснее, чем тогда. В общем, полицейские проверяют выступавших и попавших в фокус #23января , когда проходил #митинг #свободунавальному на предмет совершения правонарушений. Например, вечером на Площади Революции бросали фаера. И, говорят, граффити нарисовали. Наверное, еще что-то такое было, — пишет вологжанка.

Полицейский спросил девушку, она ли это выступала на митинге, Екатерина подтвердила, что она. Запись выступления вологжанки проанализировали в полиции, никаких нарушений не нашли. Вандализмом и хулиганством она тоже не занималась. 

— Никакого протокола при нас не составляли, ту самую КУСП я не видела, ничего не подписывала. На этом нас с адвокатом отпустили. Надеюсь, что окончательно. Еще раз хочу поблагодарить Сергея за помощь, как и #фбк  (ред. — Фонд борьбы с коррупцией, признан иностранным агентом) за ценную и своевременную информацию, — пишет Екатерина. 

Ранее NewsVo сообщал, что Екатерина Хорькова на митинге 23 января она говорила о том, что только с Навальным у России есть шанс на свободу слова и мнений. Уже 24 января к Екатерине домой пришли сотрудники полиции и хотели взять объяснения по поводу того, зачем она ходила на митинг. Девушка отказалась говорить с ними дома и предложила вызвать ее в полицию повесткой. Позже вологжанка через правозащитный медиа-проект, посвященный политическим преследованиям в России, координирующий центр ОВД-Инфо, связалась с адвокатом Сергеем Тихоновым, который согласился ее проконсультировать и помочь. 25 января девушка вместе с Тихоновым пришла в отдел полиции, но никто никаких объяснений с нее брать не стал. 

Тэги: полиция, митинг, Навальный

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