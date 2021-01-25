С вызванной в отдел полиции после выступления на митинге вологжанки не стали брать объяснения

Выступавшая на митинге в Вологде Екатерина Хорькова утром 25 января по повестке явилась в отдел полиции вместе с адвокатом. Она провела там около часа, но объяснения, из-за которых к ней накануне приходили полицейские, с нее так и не взяли.

— Мы с Сергеем Витальевичем (ред. — адвокат, помогающий девушке) прождали в отделе около часа — нас никто не мог принять, так как не было заведено никакого дела, претензия не была сформулирована, как и конкретные вопросы ко мне. Никаких правонарушений я не совершала, поводов для «разъяснительных бесед» тоже не было. В конце концов, к нам вышел сотрудник полиции, посмотрел на мою повестку, удивился, что на ней не указали телефон дознавателя. Опять же, никаких конкретных вопросов или претензий не предъявил. Сфотографировал повестку, записал наши телефоны. После этого мы с адвокатом ушли из отдела, — пишет Екатерина на своей странице в соцсети.

Девушка пишет, что если полицейские снова захотят с ней пообщаться «сформулировав или не сформулировав повод», она не откажется.

— Только перед этим проконсультируюсь с адвокатом, так как кроме УК я еще уважаю Конституцию и свои права, — отмечает Екатерина.

Ранее NewsVo сообщал, что Екатерине 29 лет, она работает преподавателем английского. Девушка — активист феминистического движения. На митинге 23 января она говорила о том, что только с Навальным у России есть шанс на свободу слова и мнений.

— С 2015 года, когда я пришла в фемактивизм, я старательно держалась подальше от политики. Я за права женщин, да, но я не буду лезть в эту гребаную политику, это не моё! Так вот, пришло то время, когда я не могу. Меня переполняет ярость, злость. У нас нет и не будет никаких вариантов выбора, кандидатов, пока у власти Путин. 20 лет ему мало, может больше! Что же, врачи у него хорошие, в отличие от нас, да? Только с Навальным у нас есть шанс на какой-то минимальный политический плюрализм. Мы не заслуживаем с вами свободы, пока мы сидим дома, пока мы не выходим на улицы, пока мы молчим. Пока мы просто в соцсетях ставим лайки, — уверена девушка.

24 января к Екатерине домой пришли сотрудники полиции и хотели взять объяснения по поводу того, зачем она ходила на митинг. Девушка отказалась говорить с ними дома и предложила вызвать ее в полицию повесткой. Позже вологжанка через правозащитный медиа-проект, посвященный политическим преследованиям в России, координирующий центр ОВД-Инфо, связалась с адвокатом Сергеем Тихоновым, который согласился ее проконсультировать и помочь.