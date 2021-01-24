К выступавшей на митинге в поддержку Навального вологжанке пришли домой сотрудники ФСБ

К жительнице Вологды Екатерине Хорьковой, выступавшей на митинге в поддержку Навального в гайд-парке на улице Воровского, 24 января пришли домой сотрудники ФСБ и полицейские.
— Ко мне пришли сотрудники ФСБ и дали повестку явиться завтра в отдел для «объяснений» того, зачем я была на митинге. Я первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией. Мне сначала предложили написать объяснение на месте, я отказалась (подозрительно как-то). Договорились выдать повестку, — пишет Екатерина на своей странице в соцсети.
По словам девушки, ей долго не хотели заполнять в повестке графу, в качестве кого ее вызывают. В итоге написали «свидетель».
В отдел полиции Екатерина должна явиться завтра, 24 января, в 9 утра.
Ранее NewsVo сообщал, что Екатерине 29 лет, она работает преподавателем английского. Девушка — активист феминистического движения. Вот, о чем она говорила на вчерашнем митинге.
— С 2015 года, когда я пришла в фемактивизм, я старательно держалась подальше от политики. Я за права женщин, да, но я не буду лезть в эту гребаную политику, это не моё! Так вот, пришло то время, когда я не могу. Меня переполняет ярость, злость. У нас нет и не будет никаких вариантов выбора, кандидатов, пока у власти Путин. 20 лет ему мало, может больше! Что же, врачи у него хорошие, в отличие от нас, да? Только с Навальным у нас есть шанс на какой-то минимальный политический плюрализм. Мы не заслуживаем с вами свободы, пока мы сидим дома, пока мы не выходим на улицы, пока мы молчим. Пока мы просто в соцсетях ставим лайки, — рассказала девушка.