К выступавшей на митинге в поддержку Навального вологжанке пришли домой сотрудники ФСБ

К жительнице Вологды Екатерине Хорьковой, выступавшей на митинге в поддержку Навального в гайд-парке на улице Воровского, 24 января пришли домой сотрудники ФСБ и полицейские.

— Ко мне пришли сотрудники ФСБ и дали повестку явиться завтра в отдел для «объяснений» того, зачем я была на митинге. Я первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией. Мне сначала предложили написать объяснение на месте, я отказалась (подозрительно как-то). Договорились выдать повестку, — пишет Екатерина на своей странице в соцсети.

По словам девушки, ей долго не хотели заполнять в повестке графу, в качестве кого ее вызывают. В итоге написали «свидетель».

В отдел полиции Екатерина должна явиться завтра, 24 января, в 9 утра.

Ранее NewsVo сообщал, что Екатерине 29 лет, она работает преподавателем английского. Девушка — активист феминистического движения. Вот, о чем она говорила на вчерашнем митинге.