К выступавшей на митинге в поддержку Навального вологжанке пришли домой сотрудники ФСБ

24.01.2021 [Общество]
К выступавшей на митинге в поддержку Навального вологжанке пришли домой сотрудники ФСБ

К жительнице Вологды Екатерине Хорьковой, выступавшей на митинге в поддержку Навального в гайд-парке на улице Воровского, 24 января пришли домой сотрудники ФСБ и полицейские. 

— Ко мне пришли сотрудники ФСБ и дали повестку явиться завтра в отдел для «объяснений» того, зачем я была на митинге. Я первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией. Мне сначала предложили написать объяснение на месте, я отказалась (подозрительно как-то). Договорились выдать повестку, — пишет Екатерина на своей странице в соцсети.

По словам девушки, ей долго не хотели заполнять в повестке графу, в качестве кого ее вызывают. В итоге написали «свидетель».

В отдел полиции Екатерина должна явиться завтра, 24 января, в 9 утра. 

Ранее NewsVo сообщал, что Екатерине 29 лет, она работает преподавателем английского. Девушка — активист феминистического движения. Вот, о чем она говорила на вчерашнем митинге.

— С 2015 года, когда я пришла в фемактивизм, я старательно держалась подальше от политики. Я за права женщин, да, но я не буду лезть в эту гребаную политику, это не моё! Так вот, пришло то время, когда я не могу. Меня переполняет ярость, злость. У нас нет и не будет никаких вариантов выбора, кандидатов, пока у власти Путин. 20 лет ему мало, может больше! Что же, врачи у него хорошие, в отличие от нас, да? Только с Навальным у нас есть шанс на какой-то минимальный политический плюрализм. Мы не заслуживаем с вами свободы, пока мы сидим дома, пока мы не выходим на улицы, пока мы молчим. Пока мы просто в соцсетях ставим лайки, — рассказала девушка. 

Тэги: повестка, полиция, ФСБ
Фото со страницы Екатерины Хорьковой/NewsVo

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Акции в поддержку Алексея Навального пройдут в Вологде и Череповце 23 января
День протеста: как в Вологде прошла акция в поддержку политика Алексея Навального
Митинг в защиту Навального в Вологде завершился шествием протестующих по улицам
Вологодский областной суд в третий раз оправдал врача-анестезиолога Алексея Смирнова
Евгения Лапина, организатора митинга в поддержку Навального в Вологде, задержали
Жителю Вологды отказывают в проведении операции по ампутации пальцев на руке
Двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП в Сямженском районе
Великоустюгского бизнесмена оштрафовали на 300 тысяч рублей за торговлю контрафактными сигаретами
Команда Алексея Навального выпустила новое расследование «Дворец для Путина»
В Вологде один из перевозчиков ТКО забирает с мусорных площадок свои контейнеры

Последние новости

В Череповецком районе в детсаду «Рябинка» 16 детей заболели кишечной инфекцией

Садик закрыт на карантин до 27 января

355
0

В Вологде протестующие оставили неприличную надпись на здании правительства области

В редакцию NewsVo прислали фото, на котором видно надпись "Путин *****"

1416
0

«Вологда-Чеваката» обыграла «Черных Медведиц» из Санкт-Петербурга со счетом 67:54

В следующем туре, 29 января, "пчёлки" на выезде встречаться с омским «Нефтяником»

467
0

299 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

298 человек выздоровело, трое умерли

640
0

Мастер-класс по созданию зимнего коллажа пройдёт в Доме Корбакова 24 января

Принять участие в мероприятии смогут дети и взрослые

431
0

В Череповце митинг в поддержку Навального прошел без задержаний

По данным мэрии, в нем приняли участие 450 человек

962
0

День протеста: как в Вологде прошла акция в поддержку политика Алексея Навального

Митинг в гайд-парке на улице Воровского завершился шествием по улицам города и задержаниями

6165
0

Евгения Лапина, организатора митинга в поддержку Навального в Вологде, задержали

Во время задержания ему повредили руку

5295
0

Митинг в защиту Навального в Вологде завершился шествием протестующих по улицам

Колонна вышла из гайд-парка на улице Воровского, прошла по улице Октябрьской, пересекла улицу Мира, вышла к зданию правительства на улице Герцена, а затем повернула на площадь Революции

5869
0

Новогодние ели, установленные в Вологде, проверят на соответствие техзаданию

Речь идёт о живых деревьях, установленных компанией «Оптстрой»

899
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

К выступавшей на митинге в поддержку Навального вологжанке пришли домой сотрудники ФСБ
В Череповецком районе в детсаду «Рябинка» 16 детей заболели кишечной инфекцией
В Вологде протестующие оставили неприличную надпись на здании правительства области
«Вологда-Чеваката» обыграла «Черных Медведиц» из Санкт-Петербурга со счетом 67:54
299 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
Мастер-класс по созданию зимнего коллажа пройдёт в Доме Корбакова 24 января
В Череповце митинг в поддержку Навального прошел без задержаний
 
23.01.2021 [Общество]

День протеста: как в Вологде прошла акция в поддержку политика Алексея Навального

6165
0
24.01.2021 [БлогоVO]

Великий Устюг: за себя и за того парня

444
0
22.01.2021 [Обзор Прессы]

Как вести себя при задержании: инструкция идеального задержанного

395
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика