В Череповце школы и детсады обрабатывают «горячим туманом»

Все образовательные учреждения в Череповце обработают «горячим туманом» для дезинфекции.

— Раствор дезинфицирующего средства «Ника», распыленный специальной установкой, проникает в самые труднодоступные места. Он уничтожает все, что может навредить детскому организму. Начали со школы № 27, которая сегодня принимает учеников после дистанционки, — сообщил в соцсети мэр города Вадим Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что 23 случая заболевания детей были зафиксированы 20 января в школе № 27. У школьников были признаки кишечной инфекции: боли в животе, рвота, диарея. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре и следственном комитете. Затем количество заболевших увеличилось до 34.

По словам Германова, сотрудники Роспотребнадзора установили, что здесь причиной заболевания детей стал норовирус. Его, по данным СМИ, обнаружили в школьном пищеблоке.