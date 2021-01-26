Вологодский губернатор поручил ускорить поставки вакцины от коронавируса в регион

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 26 января поручил ускорить поставку вакцины «Спутник V» в регион.

«Для лоббирования интересов Вологодчины необходимо использовать все имеющиеся возможности и ресурсы», — цитирует губернатора областной оперштаб по коронавирусу.

Какие именно ресурсы будут использоваться, глава региона не уточнил.

Отмечается, что, на данный момент, количество желающих привиться превышает количество препарата. Поставка 19 100 доз вакцины запланирована на первую неделю февраля.

Ранее NewsVo сообщал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в регионе 18 января. При этом, на тот момент в регион поступило всего 3 842 дозы вакцины. До конца февраля чиновники ожидают поступление более чем 50 тысяч доз «Спутник V». Массовую вакцинацию в регионе, как отметил Кувшинников, будут проводить параллельно с иммунизацией групп риска. В очереди на получение прививки в регионе около 4000 человек. При этом вакцинацию уже начали среди вологодских постояльцев домов-интернатов.