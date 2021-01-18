Губернатор объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в Вологодской области

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о старте массовой вакцинации от коронавируса. При этом, по его словам, на данный момент в регион поступило всего 3 842 дозы вакцины.

— Массовая вакцинация будет проходить одновременно с иммунизацией групп риска. На первом этапе в учреждениях здравоохранения области развернуто 13 пунктов вакцинации. До конца февраля в область ожидается поступление более 54 тысячи доз препарата Гам-Ковид-Вак (Спутник V). Как только они поступят, на втором этапе мы увеличим число прививочных пунктов до 42 во всех районах области, — заявил Олег Кувшинников.

По данным на 18 января, в регионе от коронавируса уже привит 871 человек. В основном, это жители области, входящие в группы риска. В «лист ожидания» на прививку записались более 2,7 тыс. человек. Их начнут обзванивать медики и приглашать в поликлинику по месту жительства для иммунизации. При этом запись на прививку продолжается.