Более четырех тысяч жителей Вологодской области записались на вакцинацию от коронавируса

Более четырех тысяч жителей региона записались на вакцинацию от коронавируса через сайт госуслуг Вологодской области. Пока привито около тысячи человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Вакцина, разработанная в Центре имени Гамалеи «Гам-КОВИД-Вак», более известная, как «Спутник V» вырабатывает у человека иммунитет к коронавирусу в течение 42 дней. Вакцинацию проводят в два этапа с перерывом в три недели. По данным промежуточного анализа, эффективность составляет более 91 %, - рассказала главный эпидемиолог Вологодской области Татьяна Курганова. - Перед прививкой обязательно осматривает врач: измеряет температуру; узнает, нет ли аллергии на лекарства. Особой подготовки к вакцинации не требуется. Тест на коронавирусную инфекцию сдавать не нужно».

По словам Кургановой, проходить обследование на антитела перед прививкой не нужно. Это подтверждено методическими рекомендациями Минздрава России.

Ранее NewsVo сообщал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в регионе 18 января. При этом, на тот момент в регион поступило всего 3 842 дозы вакцины. До конца февраля чиновники ожидают поступление более чем 50 тысяч доз «Спутник V» .

Массовую вакцинацию в регионе, как отметил Кувшинников, будут проводить параллельно с иммунизацией групп риска.