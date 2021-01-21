Более четырех тысяч жителей Вологодской области записались на вакцинацию от коронавируса

21.01.2021 [Общество]

Более четырех тысяч жителей региона записались на вакцинацию от коронавируса через сайт госуслуг Вологодской области. Пока привито около тысячи человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Вакцина, разработанная в Центре имени Гамалеи «Гам-КОВИД-Вак», более известная, как «Спутник V» вырабатывает у человека иммунитет к коронавирусу в течение 42 дней. Вакцинацию проводят в два этапа с перерывом в три недели. По данным промежуточного анализа, эффективность составляет более 91 %, - рассказала главный эпидемиолог Вологодской области Татьяна Курганова. - Перед прививкой обязательно осматривает врач: измеряет температуру; узнает, нет ли аллергии на лекарства. Особой подготовки к вакцинации не требуется. Тест на коронавирусную инфекцию сдавать не нужно».

По словам Кургановой, проходить обследование на антитела перед прививкой не нужно. Это подтверждено методическими рекомендациями Минздрава России.

Ранее NewsVo сообщал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о старте массовой вакцинации от коронавируса в регионе 18 января. При этом, на тот момент в регион поступило всего 3 842 дозы вакцины. До конца февраля чиновники ожидают поступление более чем 50 тысяч доз «Спутник V» . 

Массовую вакцинацию в регионе, как отметил Кувшинников, будут проводить параллельно с иммунизацией групп риска.

 

Тэги: вакцинация, коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологодский областной суд в третий раз оправдал врача-анестезиолога Алексея Смирнова
В Великоустюгском районе нашли скелет неизвестного мужчины
В центре Вологды на улице обнаружили тело мужчины
Вологодский губернатор жалеет, что целлюлозный комбинат под Череповцом не будет построен
Акции в поддержку Алексея Навального пройдут в Вологде и Череповце 23 января
Новым главврачом Вологодской станции скорой помощи стал Виктор Бурсин
Двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП в Сямженском районе
В бывшем здании школы в Великом Устюге откроется духовно-просветительский центр епархии
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что экономическая изоляция обернется для России «полной катастрофой»
10 человек скончались от коронавируса в Вологодской области за сутки

Последние новости

52-летнего жителя Никольского района осудили условно за поджог из ревности

Инцидент произошёл 29 октября 2020 года в деревне Княжево

34
0

Мастер-класс «Скульптура, горельеф и барельеф» пройдёт в Вологде 23 января

Проводит мероприятие Вологодская областная картинная галерея

112
0

Из деревни Мусора в Череповецком районе вывезли мусор только после жалобы в администрацию

Инспекция установила, что уважительных причин невывоза ТКО из деревни нет

207
0

О Филиппо-Ирапском монастыре в Кадуйском районе снимут фильм

Проект реализует кинокомпания «Студия «Пассажир»

199
0

Жителя Вытегорского района приговорили к полутора годам колонии за поджог собутыльника

Потерпевший получил ожоги 16% тела

202
0

Череповчанину грозит до пяти лет лишения свободы за кражи велосипедов

Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей

266
0

Владельца «Северстали» Алексея Мордашова упомянули в расследовании «Дворец для Путина»

По данным авторов расследования, деньги миллиардера использовались для строительства усадьбы в Прасковеевке

645
0

Мошенник на 135 тысяч рублей обманул вологжанку, заказавшую у него работы по замене фундамента

Подозреваемый потратил деньги на личные нужды

338
0

В Вологде задержали подростков, которые слили бензин с припаркованной «Газели»

Они пытались скрыться от полиции на "Ладе Приора"

422
0

307 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

310 человек выздоровели, 10 умерли

458
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

52-летнего жителя Никольского района осудили условно за поджог из ревности
Мастер-класс «Скульптура, горельеф и барельеф» пройдёт в Вологде 23 января
Более четырех тысяч жителей Вологодской области записались на вакцинацию от коронавируса
Из деревни Мусора в Череповецком районе вывезли мусор только после жалобы в администрацию
О Филиппо-Ирапском монастыре в Кадуйском районе снимут фильм
Жителя Вытегорского района приговорили к полутора годам колонии за поджог собутыльника
Череповчанину грозит до пяти лет лишения свободы за кражи велосипедов
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

8468
0
21.01.2021 [БлогоVO]

О патриотизме (банальное)

33
0
15.01.2021 [Обзор Прессы]

Вакцина «Спутник V» должна все время находиться при температуре минус 18 и ниже. В результате ее оказалось не в чем хранить и перевозить

1366
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика