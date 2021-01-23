Митинг в защиту Навального в Вологде завершился шествием протестующих по улицам

23.01.2021 [Общество]

23 января в гайд-парке на улице Воровского в Вологде состоялся митинг в поддержку арестованного политика Алексея Навального. После его завершения колонна протестующих, скандируя, прошла по улице Октябрьской, пересекла улицу Мира, вышла к зданию правительства на улице Герцена, а затем повернула на площадь Революции. 

Во время шествия и после того, как протестующие вышли на площадь, сотрудники полиции через громкоговорители предупреждали о том, что публичное мероприятие не было согласовано с администрацией Вологды и незаконно, что его участникам грозит ответственность по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия). Несмотря на это, люди не расходились с площади до 18 часов.

На площадь приезжал ОМОН. Как только росгвардейцы выходили, протестующие бросались врассыпную, затем, когда бойцы возвращались на исходную, люди вновь появлялись на площади.

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По данным присутствовавшего на площади корреспондента NewsVo, правоохранителями были задержаны как минимум два человека. В пресс-службе УМВД по Вологодской области пока  официально не комментируют информацию о задержаниях. 

Продолжение темы: Евгения Лапина, организатора митинга в поддержку Навального в Вологде, задержали

Репортаж NewsVo: День протеста: как в Вологде прошла акция в поддержку политика Алексея Навального

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