В Вологде из-за аварии на теплосети отключат отопление в домах двух микрорайонов

18.01.2021 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов 18 января в ходе прямого эфира в соцсети заявил, что на сетях ТГК-2 вновь произошла авария. Отключение отопления коснется жителей домов в 5-м и 6-м микрорайонах, а также, частично, микрорайона Бывалово. 

— Опять у нас прорыв на сетях ТГК-2, водовод диаметром 600 мм в районе улицы Беляева, на перекрестке с улицей Текстильщиков. В связи с этим будут аварийные работы, пока по срокам проведения работ ничего не могу сказать. Понятно, что часть домов опять, к сожалению, окажутся в зоне отключения. Часть будут на сниженных параметрах, часть нагрузки мы передадим на наши муниципальные котельные. Более конкретная информация будет чуть позже, — заявил Сергей Воропанов. 

По словам мэра, в месте аварии из-за выливающейся на проезжую часть воды движение частично перекрыто.

Ранее NewsVo сообщал, что в декабре в Вологде ликвидировали дефекты на теплосетях, находящихся на балансе ПАО «ТГК-2» Вологодская ТЭЦ – на магистральном трубопроводе  диаметром 600 мм в районе дома  по Техническому переулку, 37 и на участке сети диаметром 400 мм рядом с домом на Ярославской, 26.

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Тэги: ТГК-2

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