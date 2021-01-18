Из-за аварии на теплосети в Вологде без отопления остаются девять зданий

В Вологде из-за аварии на сетях ТГК-2 до сих пор отключены от отопления девять зданий. Это жилые дома № 21, 23, 32 корпус 2, 32 корпус 3 на улице Беляева, дома № 2 и 4 по улице Петрозаводской, дом № 104 по улице Можайской. Кроме того, без тепла остался детсад на улице Можайского 102Б и здание судебных приставов на улице Петрозаводской, 3.

— Остальные дома уже были переключены на временную схему подачи теплоэнергии, — написал на своей странице в соцсети начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за аварии на магистральной тепловой сети в районе перекрестка улиц Беляева и Текстильщиков от отопления оказались отключены сети ТГК-2 в Южном микрорайоне города.