Подачу тепла в дома трех микрорайонов Вологды ограничат 21 и 22 декабря

В 5 и 6 микрорайонах Вологды, а также в Бывалово 21 и 22 декабря ограничат подачу тепла и горячей воды в жилые дома. Отключения начнутся 21 декабря в 21.00 и продлятся ориентировочно до 18.00 22 декабря.

— По прогнозам, в ночь с 21 на 22декабря температура воздуха будет около -6 по Цельсию, днем 22 декабря — до — 1 по Цельсию. Специалисты ТГК-2 ставят перед собой задачу закончить ремонтные работы максимально оперативно, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Под отключение попадают следующие здания:

1) ул. Архангельская, 3, 5, 7, 7а, 9а, 11а, 11б, 11, 13а, 13б, 13, 15, 17а, 17;

2) ул. Беляева, 9а, 9, 13, 18, 20;

3) ул. Воркутинская, 1, 2а, 2, 3а, 3, 4, 5, 6а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10а, 10, 11, 12а, 12, 13, 14а, 14б, 14, 15а, 15, 16а, 16б, 16в, 16г, 16, 17; 17а, 17б;

4) ул. Дзержинского, 7а, 7, 9, 11, 12, 2, 3;

5) ул. Зелёная, 30;

6) ул. Конева, 2а, 2, 4а, 4б, 4в, 4, 6, 7а, 7, 8а, 8б, 8, 9, 10, 11, 12а, 12б, 12, 13, 14а, 14, 15б, 15,15(нов. стр.), 16а, 16б, 16, 17а, 17, 18а, 18в, 18г, 18, 20а, 20б, 20, 21, 22а, 22б, 22, 23а, 23, 24а, 24б, 24, 25а, 25, 26а, 26б, 26, 27, 29а, 31а, 31, 33, 35а, 35;

7) ул. Крайний переулок, 19;

8) ул. Московская, 2а, 19;

9) ул. Новый переулок, 3, 7;

10) ул. Осаново, 1,2а;

11) ул. Осановский проезд, 27а, 27б, 27, 29а, 29, 31;

12) ул. Пригородная, 8а, 8б, 8в, 8г, 8, 9, 10а, 10, 12, 14а, 14, 16б;

13) ул. Прядильщиков, 9, 10;

14) ул. Технический переулок, 29, 31, 33, 35а, 35, 37, 46а, 46б, 46, 48а, 48б, 48, 50, 52, 54, 54а, 56; 56а;

15) ул. Южная, 2.

16) ул. Молодёжная, 31 корп 1,2.

17) ул. Новгородская, 37а, 37, 39а, 39, 41, 40;

18) ул. Пошехонское шоссе, 9а, 9б, 9в, 9г, 9е, 9, 11, 13а, 13, 15а, 15;

19) ул. С.Преминина, 2, 4б, 4, 10б

20) ул. Ярославская, 13, 15, 17а, 17б, 17, 19а, 19, 21а, 21, 23а, 23б, 23, 25а, 25б, 25, 27а, 27, 27 (корп.1), 29а, 29, 31а, 31б, 31, 33, 36, 38б, 38, 40а, 40, 44а.

Под непродолжительное отключение, а затем ограничение температуры теплоносителя (после переключения на котельную на Пошехонском шоссе, 23а) попадают следующие дома:



1) ул. Молодёжная 31 корп.1

2) ул. Новгородская, 37а, 37, 39а, 39, 40; 41

3) ул. Пошехонское шоссе, 9а, 9б, 9в, 9г, 9е, 9, 11, 13а, 13, 15а, 15;

4) ул. С. Преминина, 2, 4б, 4, 10б,

5) ул. Ярославская, 13, 15, 17а, 17б, 17, 19а, 19, 21а, 21, 23а, 23б, 23, 25а, 25б, 25, 27а, 27, 27 (корп.1), 29а, 29, 31а, 31б, 31, 33, 36, 38б, 38, 40а, 40, 44а.

Температура теплоносителя будет снижена в следующих домах:

1) ул. С. Преминина 8а, 10, 10а, 12, 14;

Ранее NewsVo сообщал, что обнаружены два дефекта на теплосетях, находящихся на балансе ПАО «ТГК-2» Вологодская ТЭЦ – на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм в районе дома по Техническому переулку, 37 и на участке сети диаметром 400 мм рядом с домом на Ярославской, 26. Из-за ремонтных работ необходимо отключить отопление, либо ограничить температуру теплоносителя для жителей улиц Конева, Воркутинская, Беляева, Технический переулок, Архангельская, Пригородная, Прядильщиков, Дзержинского, Осановский проезд, ул. Ярославская, Новгородская, Пошехонское шоссе, Преминина, Молодежная.

Для ремонта выбирали даты, когда прогнозируется потепление - с 21.00 16 декабря до 18.00 17 декабря. Однако позже поступил уточненный прогноз синоптиков, в котором они сообщают, что к вечеру 17 декабря ожидается резкое понижение температуры до -13 градусов по Цельсию. Поэтому было решено, как сообщает пресс-служба городской администрации, перенести дату проведения работ.

Мэр Вологды Сергей Воропанов обещал составить «серьезный разговор» с представителями ТГК-2 по поводу состояния находящихся в ведении фирмы сетей.