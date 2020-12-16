В Вологде из-за аварии на теплосети ограничат теплоснабжение домов в трех микрорайонах

В Вологде на сутки ограничат теплоснабжение домов в Бывалово, в 5 и 6 микрорайонах. Отключения начнутся с 21.00 16 декабря до 18.00 17 декабря.

- Это связано с необходимостью устранения дефектов на магистральной тепловой сети диаметром 600 мм в районе дома по Техническому переулку, 37 и на участке сети диаметром 400 мм рядом с домом на Ярославской, 26. Данные инженерные коммуникации находятся на балансе ПАО «ТГК-2» Вологодская ТЭЦ, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Теплоснабжение будет прекращено на весь указанный период для ряда потребителей по ул. Конева, Воркутинская, Беляева, Технический переулок, Архангельская, Пригородная, Прядильщиков, Дзержинского, Осановский проезд. Здания по ул. Ярославская, Новгородская, Пошехонское шоссе будут отключены на несколько часов, но сразу после ликвидации более мелкого дефекта переключены благодаря закольцовке на котельную по Пошехонскому шоссе, 23а. На оставшийся период в домах будут несколько снижены параметры теплоносителя. Попадающие в зону ограничений дома по ул. Преминина и Молодежной будут сразу переключены на котельную по ул. Болонина, 23а, их затронет только снижение температуры теплоносителя.

Под отключение попадают следующие здания:

1) ул. Архангельская, 3, 5, 7, 7а, 9а, 11а, 11б, 11, 13а, 13б, 13, 15, 17а, 17;

2) ул. Беляева, 9а, 9, 13, 18, 20;

3) ул. Воркутинская, 1, 2а, 2, 3а,3, 4, 5, 6а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10а, 10, 11, 12а, 12, 13, 14а, 14б, 14, 15а, 15, 16а, 16б, 16в, 16г, 16, 17; 17а, 17б;

4) ул. Дзержинского, 7а, 7, 9, 11, 12, 2, 3;

5) ул. Зелёная, 30;

6) ул. Конева, 2а, 2, 4а, 4б, 4в, 4, 6, 7а, 7, 8а, 8б, 8, 9, 10, 11, 12а, 12б, 12, 13, 14а, 14, 15б, 15,15( нов. стр.), 16а, 16б, 16, 17а, 17, 18а, 18в, 18г, 18, 20а, 20б, 20, 21, 22а, 22б, 22, 23а, 23, 24а, 24б, 24, 25а, 25, 26а, 26б, 26, 27, 29а, 31а, 31, 33, 35а, 35;

7) ул. Крайний переулок, 19;

8) ул. Московская, 2а, 19;

9) ул. Новый переулок, 3, 7;

10) ул. Осаново, 1,2а;

11) ул. Осановский проезд, 27а, 27б, 27, 29а, 29, 31;

12) ул. Пригородная, 8а, 8б, 8в, 8г, 8, 9, 10а, 10, 12, 14а, 14, 16б;

13) ул. Прядильщиков, 9, 10;

14) ул. Технический переулок, 29, 31, 33, 35а, 35, 37, 46а, 46б, 46, 48а, 48б, 48, 50, 52, 54, 54а, 56; 56а;

15) ул. Южная, 2.

16) ул. Молодёжная, 31 корп 1,2.

17) ул. Новгородская, 37а, 37, 39а, 39, 41, 40;

18) ул. Пошехонское шоссе, 9а, 9б, 9в, 9г, 9е, 9, 11, 13а, 13, 15а, 15;

19) ул. С.Преминина, 2, 4б, 4, 10б

20) ул. Ярославская, 13, 15, 17а, 17б, 17, 19а, 19, 21а, 21, 23а, 23б, 23, 25а, 25б, 25, 27а, 27, 27 (корп.1), 29а, 29, 31а, 31б, 31, 33, 36, 38б, 38, 40а, 40, 44а.

Под непродолжительное отключение, а затем ограничение температуры теплоносителя ( после переключения на котельную на Пошехонском шоссе, 23а) попадают следующие дома:



1) ул. Молодёжная 31 корп.1

2) ул. Новгородская, 37а, 37, 39а, 39, 40; 41

3) ул. Пошехонское шоссе, 9а, 9б, 9в, 9г, 9е, 9, 11, 13а, 13, 15а, 15;

4) ул. С. Преминина, 2, 4б, 4, 10б,

5) ул. Ярославская, 13, 15, 17а, 17б, 17, 19а, 19, 21а, 21, 23а, 23б, 23, 25а, 25б, 25, 27а, 27, 27 (корп.1), 29а, 29, 31а, 31б, 31, 33, 36, 38б, 38, 40а, 40, 44а.

Температура теплоносителя будет снижена в следующих домах:

1) ул. С. Преминина 8а, 10, 10а, 12, 14;

2) ул. Молодежная 20а(дет. сад), 20, 26(адм);

Прорыв был обнаружен на прошлой неделе, но для ремонта специально выбрана дата, когда ожидается потепление. По прогнозам, в ночь с 16 на 17 декабря температура воздуха будет около -3 по Цельсию, днем 17 декабря – до + 1 по Цельсию. Специалисты ТГК-2 ставят перед собой задачу закончить ремонтные работы максимально оперативно.

Ранее NewsVo сообщал, что 2, 4 и 6 декабря, на сетях ПАО «ТГК-2» Вологодская ТЭЦ уже были обнаружены дефекты, для ликвидации которых потребовалось ограничение потребителей Бывалово и южного района города.