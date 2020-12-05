134 жилых дома останутся без отопления и горячей воды в Вологде 6 декабря

05.12.2020 [Общество]

В Вологде из-за аварии на теплосети 6 декабря ограничат подачу тепла и горячей воды в 134 жилых дома, 43 административных здания, 13 социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Причина отключения - дефект на трубопроводе тепловой сети диаметром 600 мм в районе дома Технический переулок, д.37. Ориентировочно работы продлятся с  9.00 до 21.00. На этот период будет ограничена подача тепла и горячей воды в значительную часть домов южной части Вологды. 

Так, под отключение попадут жилые дома и социальные объекты, обслуживаемые котельной ТГК-2, по следующим адресам: 

ул. Архангельская, 3, 5, 7, 7а, 9а, 11а, 11б, 11, 13а, 13б, 13, 15, 17а, 17;

ул. Беляева, 9а, 9, 13, 18, 20;

ул. Воркутинская, 1, 2а, 2, 3а,3, 4, 5, 6а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10а, 10, 11, 12а, 12, 13, 14а, 14б, 14, 15а, 15, 16а, 16б, 16в, 16г, 16, 17;

ул. Дзержинского, 7а, 7, 9, 11, 12;

ул. Зелёная, 30;

ул. Конева, 2а, 2, 4а, 4б, 4в, 4, 6, 7а, 7, 8а, 8б, 8, 9, 10, 11, 12а, 12б, 12, 13, 14а, 14, 15б, 15, 16а, 16б, 16, 17а, 17, 18а, 18в, 18г, 18, 20а, 20б, 20, 21, 22а, 22б, 22, 23а, 23, 24а, 24б, 24, 25а, 25, 26а, 26б, 26, 27, 29а, 31а, 31, 33, 35а, 35;

ул. Крайний переулок, 19;

ул. Московская, 2а, 19;

ул. Новый переулок, 3, 7;

ул. Осаново, 1,2а;

ул. Осановский переулок, 27а, 27б, 27, 29а, 29, 31;

ул. Пригородная, 8а, 8б, 8в, 8г, 8, 9, 10а, 10, 12, 14а, 14, 16б;

ул. Прядильщиков, 9, 10;

ул. Технический переулок, 29, 31, 33, 35а, 35, 37, 46а, 46б, 46, 48а, 48б, 48, 50, 52, 54, 56;

ул. Южная, 2.

Кроме того,  68 зданиях по причине переподключения на другие котельные возможно снижение давления на системе теплоснабжения. Под ограничение попали указанные адреса:

ул. Молодежная, 20, 20а, 26;

ул. Новгородская, 37а, 37, 39а, 39, 41

ул. Пошехонское шоссе, 9а, 9б, 9в, 9г, 9е, 11, 13а, 15а, 15

ул. С.Преминина, 2, 4б, 4, 8а, 10а, 10б, 10, 12, 14

ул. Ярославская, 13, 15, 17а, 17б, 19а, 19б, 21а, 21, 23а, 23б, 23, 25а, 25б, 25, 27а, 27, 27(корп.1), 29а, 29, 31а, 31б, 31, 33, 36, 38б, 38, 40а, 40, 44а

 

Тэги: теплосеть, авария, отключение отопления

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