После аварии на теплосети в Вологде мэр пообещал составить «серьезный разговор» с представителями ТГК-2

Сети теплоэнергетической компании ТГК-2 в Вологде требуют масштабного ремонта. Об этом в ходе прямого эфира 7 декабря заявил, отвечая на вопрос жителя, мэр Сергей Воропанов.

— ТГК — не муниципальное предприятие, мы управлять ремонтными программами на этом предприятии не можем, они поставляют теплоэнергию, наверное, трети города. К сожалению, в последние годы не такое количество средств вкладывается ими в ремонт магистральных сетей, как хотелось бы. После того, как 2 числа проводились работы на улице Ярославской, когда они стали подключать системы, был прорыв на Техническом переулке. По-моему, там закрыло въезд во дворы даже. Если муниципальные сети, Вологдагортеплосеть, мы ежегодно меняем порядка 7-8 километров, участками от камеры до камеры. Авария произошла не только на Техническом переулке, но и на улице Ярославской, причем два раза — 2 и 4 декабря. Как мне докладывают, это еще не конец, выявлена еще одна утечка, сейчас разбираются. Проблемы с сетями ТГК действительно есть. Мы в ближайшее время составим серьезный разговор с этим предприятием и будем пытаться обратить их внимание на существующие сети. Но от этого никто не застрахован, — отметил Сергей Воропанов.