«Агентство по страхованию вкладов» требует взыскать с экс-руководства банка «Северный кредит» 2,78 млрд рублей

Арбитражный суд Вологодской области рассмотрит иск «Агентства по страхованию вкладов» к лицам, ранее контролировавшим «Северный Кредит». АСВ требует взыскать с 10 бывших руководителей банка 2,78 млрд рублей убытков.

— В ходе конкурсного производства Агентством установлено, что контролировавшими Банк лицами совершены неправомерные действия по формированию безнадежной ссудно-вексельной задолженности, замещению рыночной ссудной задолженности на неликвидные активы либо активы по завышенной стоимости. Также контролировавшими Банк лицами осуществлялись действия по снятию обеспечения с безнадёжной ссудной задолженности, безвозмездному отчуждению имущества Банка и фиктивному погашению обеспеченной ликвидным залогом ссудной задолженности, — сообщается на сайте «Агентства».

Деньги «Агентство» требует с Людмилы Петровой, Сергея Крылова, Валерия Козина, Натальи Одинцовой, Сергея Панева, Антона Сохрина, Евгения Пикалова, Алексея Железова, Агустина Моралес-Эскомильи.

Дело «Северного кредита»

ЦБ отозвал лицензию у «Северного кредита» в декабре 2017 года, а 29 декабря по факту хищения денег в банке возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Инициатором расследования был губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. В феврале 2018 года Центробанк сообщал, что в капитале банка не досчитались 5 млрд рублей. В начале марта 2018 года «Северный кредит» был признан банкротом. В июле 2018 года был задержан бывший первый зампред правления «Северного кредита», зять заместителя губернатора Вологодской области Виктора Рябишина Антон Сохрин. Городской суд отправил его под домашний арест.

Экс-председатель правления банка Людмила Петрова вышла из него в ноябре 2017 года, как раз перед отзывом у банка лицензии. Исполняющим её обязанности назначили Сергея Крылова, который вскоре исчез (так сообщали в банке).

30 мая 2019 года стало известно, что Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Северный Кредит», по итогам инвентаризации его имущества обнаружило недостачу в размере 219,33 млн рублей. Причём большая часть этой суммы приходится на основные средства и связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов,

1 августа 2019 года вологодская полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ — организация преступного сообщества или участие в нем с использование служебного положения. Его фигурантами стали: бывший вице-президент банка Евгений Пикалов, экс-председатель правления банка Людмила Петрова, бывший врио председателя правления Сергей Крылов, бывший первый зампред правления Антон Сохрин и бывший главный бухгалтер и член правления Ирина Жилина. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 2 этой же статьи Уголовного кодекса РФ.

Пятеро фигурантов дела находятся под различными мерами пресечения на время следствия, трое фигурантов — в розыске. Среди них и подозреваемый в создании преступного сообщества Пикалов, писал NewsVo.

«Северный кредит» был лишен лицензии за многочисленные нарушения, в том числе законодательства о противодействии отмыванию денег. В свое время он попал в санкционные списки американского Минфина за деятельность в Крыму, где кредитное учреждение собиралось запустить карточный проект «Забота» для пенсионеров и бюджетников.