Италия отказалась выдать России сбежавшего экс-акционера банка «Северный кредит» Алексея Железова

Суд итальянского Турина отказался выдать экс-акционера банка «Северный кредит» Алексея Железова российским властям.

- Представитель местной прокуратуры, который обычно поддерживает удовлетворение запроса о выдаче, на этот раз решил этого не делать. Он заявил, что изучил поступившие из РФ материалы, но не нашел в них признаков совершения преступления, - сообщает «Коммерстантъ».

Ранее NewsVo писал, что Вологодский городской суд 15 мая заочно вынес постановление об аресте предпринимателя, его объявили в международный розыск. Железову вменяют четыре эпизода по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере). В начале июня итальянские правоохранители задержали россиянина в его доме и поместили в тюрьму. По истечении 40-дневного срока его экстрадиционного ареста, состоялось первое заседание.

Адвокаты россиянина настаивали на смягчении меры пресечения. Они аргументировали это тем, что их доверитель последние несколько лет проживает в Италии, его адрес известен российскому следствию, стало быть, говорить о том, что он скрывается, нельзя. Защита также указывала на погрешности в документах, направленных в Интерпол. В них Железов фигурировал как акционер банка «Северный кредит». Однако, согласно данным Центробанка, акциями владел не он сам, а принадлежащий ему завод. Адвокаты подчёркивают, что их доверитель не входил в управленческие структуры кредитного учреждения и не принимал решений, связанных с его деятельностью.

Также защита россиянина обратила внимание на то, что крупнейшим акционером «Северного кредита» было правительство Вологодской области (23,22%). А в числе топ-менеджеров организации были родственники руководителей региона (например, зять замгубернатора Виктора Рябишина). В связи с этими обстоятельствами адвокаты заявили, что усматривают в деле своего клиента политическую подоплеку. По мнению защитников россиянина, его хотят сделать «крайним» в этом уголовном деле.

В итоге Железова поместили под домашний арест, отметив, что отсутствие экстрадиционных документов не позволяет ему оценить обоснованность предъявленных Россией обвинений. Суд согласился с доводами сторон. Жезлов находился под арестом в своём доме на берегу озера. Теперь, после нового судебного заседания, на котором были рассмотрены документы, в экстрадиции бизнесмена России отказали.

56-летний Алексей Железов имеет вид на жительство в Италии. По данным местных СМИ, он вместе с семьёй уже более десяти лет живет в Бавено (регион Пьемонт) и имеет свой бизнес на озере Маджоре. Согласно классификатору, его деятельность в качестве предпринимателя относится к категории «Оптовая торговля различными непродовольственными потребительскими товарами, не включенными в другие категории».



Дело «Северного кредита»

ЦБ отозвал лицензию у «Северного кредита» в декабре 2017 года, а 29 декабря по факту хищения денег в банке возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Инициатором расследования был губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. В феврале 2018 года Центробанк сообщал, что в капитале банка не досчитались 5 млрд рублей. В начале марта 2018 года «Северный кредит» был признан банкротом. В июле 2018 года был задержан бывший первый зампред правления «Северного кредита», зять заместителя губернатора Вологодской области Виктора Рябишина Антон Сохрин. Городской суд отправил его под домашний арест.

Экс-председатель правления банка Людмила Петрова вышла из него в ноябре 2017 года, как раз перед отзывом у банка лицензии. Исполняющим её обязанности назначили Сергея Крылова, который вскоре исчез (так сообщали в банке).

30 мая 2019 года стало известно, что Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Северный Кредит», по итогам инвентаризации его имущества обнаружило недостачу в размере 219,33 млн рублей. Причём большая часть этой суммы приходится на основные средства и связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов,

1 августа 2019 года вологодская полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ — организация преступного сообщества или участие в нем с использование служебного положения. Его фигурантами стали: бывший вице-президент банка Евгений Пикалов, экс-председатель правления банка Людмила Петрова, бывший врио председателя правления Сергей Крылов, бывший первый зампред правления Антон Сохрин и бывший главный бухгалтер и член правления Ирина Жилина. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 2 этой же статьи Уголовного кодекса РФ.

Пятеро фигурантов дела находятся под различными мерами пресечения на время следствия, трое фигурантов — в розыске. Среди них и подозреваемый в создании преступного сообщества Пикалов, писал NewsVo.

«Северный кредит» был лишен лицензии за многочисленные нарушения, в том числе законодательства о противодействии отмыванию денег. В свое время он попал в санкционные списки американского Минфина за деятельность в Крыму, где кредитное учреждение собиралось запустить карточный проект «Забота» для пенсионеров и бюджетников.