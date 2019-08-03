В Вологде возбудили уголовное дело в отношении экс-руководителей банка "Северный кредит"

1 августа УМВД по Вологодской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего вице-президента и четырех членов правления банка "Северный кредит".

Бывший вице-президент банка Евгений Пикалов, экс-председатель правления банка Людмила Петрова, бывший врио председателя правления Сергей Крылов, бывший первый зампред правления Антон Сохрин и бывший главный бухгалтер и член правления Ирина Жилина обвиняются по ч. 3 ст. 210 УК РФ. Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 2 ст. 210 УК РФ.

- По версии следствия Пикалов Е.А., являясь вице-президентом АО КБ «Северный Кредит» и одновременно представителем московских акционеров Банка, создал преступное сообщество под единым руководством в форме структурированной организованной группы из числа сотрудников Банка, занимающих руководящие должности, деятельность которого осуществлялась в период с января 2016 года по 20.12.2017 и была направлена на получение полного контроля над кредитным учреждением - АО КБ «Северный Кредит», и осуществление противоправного безвозмездного завладения путем обмана его денежными средствами посредством заключения от имени АО КБ «Северный Кредит» мнимых кредитных договоров без намерения возврата полученных денежных средств, с последующей легализацией похищенных денежных средств, полученных преступным путем, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Напомним, в декабре 2017 года ЦБ отозвал у «Северного кредита» лицензию, а 29 декабря по факту хищения денег в банке 3,1 млрд рублей было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В феврале 2018 года Центробанк сообщал, что в капитале банка не досчитались 5 млрд рублей. В начале марта 2018 года "Северный кредит" был признан банкротом. В июле 2018 года был задержан бывший первый зампред правления "Северного кредита", зять заместителя губернатора Вологодской области Виктора Рябишина Антон Сохрин. Однако городской суд постановил отпустить его под домашний арест.

Людмила Петрова вышла из правления банка в ноябре 2017 года, как раз перед отзывом у банка лицензии. Вместо нее был назначен врио председателя правления – Сергей Крылов, который вскоре исчез (так сообщали в банке).

Добавим, что 30 мая портал Banki.ru сообщил, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ), осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Северный Кредит», по итогам инвентаризации его имущества обнаружило недостачу в размере 219,33 млн рублей.

- Основная ее сумма — 110,66 млн рублей — приходится на основные средства и связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов, уточняется в сообщении АСВ. В ходе инвентаризации было выявлено неучтенное имущество — банковское оборудование, оргтехника и мебель — в количестве 4 317 единиц, - сообщает Banki.ru.

По данным "Ведомостей", на 25 декабря 2017 года акционерами "Северного кредита" были:

Вологодская область в лице департамента имущественных отношений – 23,22%, ООО «Константа» – 9,87%, АО «СКДМ» – 9,98%, ООО «Навигатор» – 9,89%, Людмила Петрова – 9,98%, Павел Борис – 9,99%, Игорь Дьяконов – 5,07%, Владимир Чикин – 3%, Людмила Пельтихина – 5,86%, Александр Сидоров – 6,98%.

О том, кто были владельцами акций ранее, читайте в нашем материале "Три сотрудника «Северного кредита» задержаны за хищение 3,1 млрд рублей".