Детсад в Марфино под Вологдой открыли для детей спустя два месяца после ввода в эксплуатацию

12.01.2021 [Общество]
Детсад в Марфино под Вологдой открыли для детей спустя два месяца после ввода в эксплуатацию

Новый детский сад в Марфино Вологодского района принял воспитанников. Это произошло спустя два с половиной месяца после сообщения о вводе здания в эксплуатацию. 

Ранее NewsVo сообщал, что строительство здания завершили еще в октябре 2020 года. 

— В начале декабря этот садик откроет двери более чем для сотни наших ребятишек, — заявил в ноябре глава Вологодского района Сергей Жестянников. 

Однако, судя по сообщению на странице губернатора, детсад принял детей только 12 января. 

— Сегодня детский смех зазвучал в новом детском саду в Марфино Вологодского района, открыли его для ребят. Выполняем поручение Президента. Теперь в Вологодском районе все дети до 3 лет обеспечены местами в детских садах, — пишет Олег Кувшинников. 

Пресс-служба главы региона сообщает, что Кувшинников сегодня вручил заведующей садиком лицензию на ведение образовательной деятельности.

Строительство садика началось в сентябре 2019 года. Сдать учреждение тогда обещали к 1 сентября 2020 года. 

В Марфино под Вологдой к сентябрю 2020 года обещают построить детсад

Контракт на строительство садика выиграло ООО "ГорЭнерго", предложив цену в 105,3 млн рублей. Фирма зарегистрирована в Вологде в 2001 году, директор - Виктор Кашинцев.

На строительство садика из федерального бюджета было выделено более 80 миллионов рублей, остальное - средства областного и муниципального бюджетов.  

Это уже второй новый детсад в Марфино. В июне 2016 года там открыли детский сад на 100 мест. Контракт на возведение здания был заключен в 2015 году, и согласно документам, все работы по его возведению должны были завершиться в том же году, однако сроки сорвались. Стоимость выполнения работ по возведению детсада составляла тоже 80 миллионов рублей. Деньги были выделены из бюджетов разных уровней, в том числе 26 миллионов — из бюджета Вологодского района.

Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде вандалы сняли шары с ёлки на площади Революции
Стая волков преследовала электриков, которые устраняли обрыв ЛЭП в Череповецком районе
В сети появилось видео драки в супермаркете Сокола
В Вологде скончался общественник Валерий Ярышев
В Вологде ликвидируют прорыв на магистральном водоводе
На озере в Череповецком районе под лед провалился снегоход с двумя рыбаками
Никольчанин на охоте случайно застрелил человека
В Вологодской области синоптики обещают морозы до -34 градусов
Фотографию вологжан, купающихся зимой, опубликовала американская ежедневная газета USA Today
Мошенники на 55 тысяч рублей обманули череповчанина, заказавшего проститутку
12.01.2021 [Общество]

Режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 1 февраля

413
0
12.01.2021 [Общество]

Департамент финансов обнаружил нарушения условий контракта при строительстве детсада на улице Ярославской в Вологде

646
0
12.01.2021 [Общество]

Чиновники администрации Вологды купили кофемашину за 47 тысяч рублей

831
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанин испортил продукты в супермаркете, а после попытался вынести оттуда обувь
Ущерб от похищения шаров с новогодней ёлки в Вологде оценили в 7,5 тысяч рублей
В Вологодской области решения об отмене занятий в школах из-за морозов будут принимать на муниципальном уровне
Житель Вытегорского района угнал автомобиль собутыльника, не справился с управлением и съехал в кювет
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 1 февраля
В Великом Устюге сестру и брата оштрафовали за нападение на сотрудника ДПС
В Верховажье осудили водителя-наркомана, по вине которого в ДТП погибли два человека
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

7180
0
12.01.2021 [БлогоVO]

Первое в этом году полярное сияние

59
0
10.01.2021 [Обзор Прессы]

Одна снежинка — еще не снег… Доброе утро. Фрагмент выпуска от 04.01.2021

501
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика