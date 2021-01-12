Детсад в Марфино под Вологдой открыли для детей спустя два месяца после ввода в эксплуатацию

Новый детский сад в Марфино Вологодского района принял воспитанников. Это произошло спустя два с половиной месяца после сообщения о вводе здания в эксплуатацию.

Ранее NewsVo сообщал, что строительство здания завершили еще в октябре 2020 года.

— В начале декабря этот садик откроет двери более чем для сотни наших ребятишек, — заявил в ноябре глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Однако, судя по сообщению на странице губернатора, детсад принял детей только 12 января.

— Сегодня детский смех зазвучал в новом детском саду в Марфино Вологодского района, открыли его для ребят. Выполняем поручение Президента. Теперь в Вологодском районе все дети до 3 лет обеспечены местами в детских садах, — пишет Олег Кувшинников.

Пресс-служба главы региона сообщает, что Кувшинников сегодня вручил заведующей садиком лицензию на ведение образовательной деятельности.

Строительство садика началось в сентябре 2019 года. Сдать учреждение тогда обещали к 1 сентября 2020 года.

Контракт на строительство садика выиграло ООО "ГорЭнерго", предложив цену в 105,3 млн рублей. Фирма зарегистрирована в Вологде в 2001 году, директор - Виктор Кашинцев.

На строительство садика из федерального бюджета было выделено более 80 миллионов рублей, остальное - средства областного и муниципального бюджетов.

Это уже второй новый детсад в Марфино. В июне 2016 года там открыли детский сад на 100 мест. Контракт на возведение здания был заключен в 2015 году, и согласно документам, все работы по его возведению должны были завершиться в том же году, однако сроки сорвались. Стоимость выполнения работ по возведению детсада составляла тоже 80 миллионов рублей. Деньги были выделены из бюджетов разных уровней, в том числе 26 миллионов — из бюджета Вологодского района.