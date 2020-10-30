В Марфино под Вологдой построили новый детсад

30.10.2020 [Общество]
В Марфино под Вологдой построили новый детсад

В деревне Марфино Вологодского района 29 октября открыли новый детский сад. Здание рассчитано на 101 воспитанника.

— В садике будет открыто пять групп — одна из которых для ребят раннего возраста, ещё одна — компенсирующей направленности. Здание современное, просторное. На первом этаже организован большой медблок. Планируется получить лицензию, чтобы проводить вакцинацию ребят. На втором этаже — музыкальный и спортивные залы с прогулочной зоной. В каждой группе также есть выход на веранду, которую можно использовать для прогулок зимой или в плохую погоду, — написал на своей странице в соцсети глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Ранее NewsVo сообщал, что строительство садика началось в сентябре 2019 года. Сдать учреждение тогда обещали к 1 сентября 2020 года.

В Марфино под Вологдой к сентябрю 2020 года обещают построить детсад

Контракт на строительство садика выиграло ООО "ГорЭнерго", предложив цену в 105,3 млн рублей. Фирма зарегистрирована в Вологде в 2001 году, директор - Виктор Кашинцев.

На строительство садика из федерального бюджета было выделено более 80 миллионов рублей, остальное - средства областного и муниципального бюджетов.  

Это уже второй новый детсад в Марфино. В июне 2016 года там открыли детский сад на 100 мест. Контракт на возведение здания был заключен в 2015 году, и согласно документам, все работы по его возведению должны были завершиться в том же году, однако сроки сорвались. Стоимость выполнения работ по возведению детсада составляла тоже 80 миллионов рублей. Деньги были выделены из бюджетов разных уровней, в том числе 26 миллионов — из бюджета Вологодского района.

Тэги: детсады, Строительство
Фото со страницы главы Вологодского района Сергея Жестянникова

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