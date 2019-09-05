В Марфино под Вологдой к сентябрю 2020 года обещают построить детсад

В деревне Марфино Вологодского района началось строительство нового детского сада. Учреждение, рассчитанное на 101 воспитанника, обещают сдать уже в сентябре 2020 года.

— Три года назад мы уже открыли один детский сад. Но население Марфино растет, а, соответственно, растет и спрос на места в группах. Сегодня в очереди стоит уже около 100 малышей. Поэтому строительство еще одного здания нам было просто необходимо, — отметил глава Вологодского района Сергей Жестянников. — И я думаю, что на этом мы не остановимся. Совсем скоро вблизи Марфино мы планируем предоставлять земельные участки для многодетных семей, это минимум сто домов.

Контракт на строительство садика выиграло ООО "ГорЭнерго", предложив цену в 105,3 млн рублей. Фирма зарегистрирована в Вологде в 2001 году, директор - Виктор Кашинцев.

На строительство садика в Марфино из федерального бюджета выделено более 80 миллионов рублей, остальное - средства областного и муниципального бюджетов. На площади в 2,5 тысячи квадратных метров разместятся пять групп, совмещенный спортивный и музыкальный зал, прогулочные и физкультурные участки. На объекте установили видеокамеру, чтобы чиновники могли контролировать ход строительства в режиме онлайн.

Как ранее сообщал Newsvo, в июне 2016 года в Марфино открыли детский сад на 100 мест. Контракт на возведение здания был заключен в 2015 году, и согласно документам, все работы по его возведению должны были завершиться в том же году, однако сроки сорвались. Стоимость выполнения работ по возведению детсада составляла тоже 80 миллионов рублей. Деньги были выделены из бюджетов разных уровней, в том числе 26 миллионов — из бюджета Вологодского района.