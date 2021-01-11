Новое здание школы №30 открыли в Вологде

В Вологде завершили строительство пристройки к школе №30. Объект был возведен в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

«Открытие нового здания позволило создать условия для обучения и воспитания детей начальных классов. Для самых юных учеников появились спортивный и обеденный залы, кабинеты оснащены современным оборудованием, организованы комфортные рекреации, есть медицинский блок и многое другое», – цитирует пресс-служба слова губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

В новом трехэтажном здании расположились 12 классов для детей начальной школы, занятия будут организованы в две смены. Кабинеты укомплектованы современной мебелью и оборудованием: оргтехникой, интерактивным учебным оборудованием, рециркуляторами. Доступ в основное здание обеспечивает одноэтажный отапливаемый переход.

Оборудован современный пищеблок, обеденный зал рассчитан на 250 посадочных мест. Спортивная инфраструктура нового здания включает спортивный зал и пришкольную спортивную зону: стадион с беговыми дорожками и центральным полем, баскетбольную и волейбольную площадки.

Ранее NewsVo сообщал, что на возведение пристройки было направлено 361,3 млн рублей: 345,5 млн - из федерального бюджета, 14,4 млн - из областного, 1,4 млн - из бюджета Вологды.

Возводило пристройку ООО «Термоизолстрой»: зарегистрировано в Вологде в 2001 году, директор - Игорь Цветков. Эта же фирма возводила детсады на Псковской и Доронинской, в Осановском проезде. Кроме того, как ранее сообщал NewsVo, организация занималась строительством нового здания школы искусств в Бабаево.