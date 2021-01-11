Новое здание школы №30 открыли в Вологде

11.01.2021 [Общество]
Новое здание школы №30 открыли в Вологде

В Вологде завершили строительство пристройки к школе №30. Объект был возведен в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

«Открытие нового здания позволило создать условия для обучения и воспитания детей начальных классов. Для самых юных учеников появились спортивный и обеденный залы, кабинеты оснащены современным оборудованием, организованы комфортные рекреации, есть медицинский блок и многое другое», – цитирует пресс-служба слова губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. 

В новом трехэтажном здании расположились 12 классов для детей начальной школы, занятия будут организованы в две смены. Кабинеты укомплектованы современной мебелью и оборудованием: оргтехникой, интерактивным учебным оборудованием, рециркуляторами. Доступ в основное здание обеспечивает одноэтажный отапливаемый переход.  

Оборудован современный пищеблок, обеденный зал рассчитан на 250 посадочных мест. Спортивная инфраструктура нового здания включает спортивный зал и пришкольную спортивную зону: стадион с беговыми дорожками и центральным полем, баскетбольную и волейбольную площадки.

Ранее NewsVo сообщал, что на возведение пристройки было направлено 361,3 млн рублей: 345,5 млн - из федерального бюджета, 14,4 млн - из областного, 1,4 млн - из бюджета Вологды.

Возводило пристройку ООО «Термоизолстрой»: зарегистрировано в Вологде в 2001 году, директор - Игорь Цветков.  Эта же фирма возводила детсады на Псковской и Доронинской, в Осановском проезде. Кроме того, как ранее сообщал NewsVo, организация занималась строительством нового здания школы искусств в Бабаево.

Тэги: школы
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде вандалы сняли шары с ёлки на площади Революции
Стая волков преследовала электриков, которые устраняли обрыв ЛЭП в Череповецком районе
В сети появилось видео драки в супермаркете Сокола
В Вологде скончался общественник Валерий Ярышев
В Вологде ликвидируют прорыв на магистральном водоводе
На озере в Череповецком районе под лед провалился снегоход с двумя рыбаками
Никольчанин на охоте случайно застрелил человека
29-летний мужчина погиб при пожаре в Вологодском районе
В Череповце полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков
Мошенники на 55 тысяч рублей обманули череповчанина, заказавшего проститутку
09.01.2021 [БлогоVO]

Мой муж задыхается, пока дышит кислородом его сосед

1769
0
09.01.2021 [БлогоVO]

Читаю ленту, на добрую половину состоящую из москвичей и жителей других российских городов, и там все как до ковида

1135
0
07.01.2021 [БлогоVO]

Уж мы-то точно не захотим, как в Америке

1207
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд арестовал жителя Устья, подозреваемого в убийстве собутыльника
Новое здание школы №30 открыли в Вологде
ВАЗ и КамАЗ столкнулись на Северном шоссе в Череповце
Уроженец Вологодской области Денис Спицов выиграл масс-старт лыжной гонки «Тур де Ски»
«Аквалайн» еще в декабре выбрал подрядчиков для вывоза мусора из Великого Устюга в Нюксеницу и Тарногу
Лекции, посвящённые русским иконам, проводятся в Череповце
Из-за морозов 12, 13 и 14 января ученики начальных классов в Вологде не пойдут в школу
 
31.12.2020 [Общество]

Житель Санкт-Петербурга обвиняет вологодскую журналистку Татьяну Охотникову в клевете

7047
0
11.01.2021 [БлогоVO]

Мои астрономические итоги 2020 года

40
0
10.01.2021 [Обзор Прессы]

Одна снежинка — еще не снег… Доброе утро. Фрагмент выпуска от 04.01.2021

414
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика