В Бабаево начали строить новое здание детской школы искусств

В Бабаево началось строительство нового здания школы искусств. На эти цели выделили 175 миллионов рублей из областного бюджета. Сейчас школа располагается в трёх зданиях, одно из которых не соответствует требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам.

Контракт на строительство здания выиграло ООО «Термоизолстрой». Сейчас специалисты готовятся к закладке фундамента. В здании площадью более 2000 квадратных метров разместят изобразительное, хореографическое, музыкальное отделения и концертный зал. Пропускная способность новой школы составит 2000 человек в день, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.



«Начало строительства детской школы искусств для Вологодчины - событие уникальное. Мы не строили образовательные учреждения в сфере культуры с 1971 года. Последние крупные стройки были сданы в Вологде: колледж искусств в 1969 году и музыкальная школа в 1971-м. В районах же подобные образовательные учреждения чаще всего переезжали в приспособленные помещения», - заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.



По словам руководителя фирмы-подрядчика Игоря Цветкова, работы планируется закончить уже в 2020 году, а не в 2021, как оговорено в контракте.



«Бабаевская школа искусств» начала работу в 1965 году. Первоначально занятия проводились в нескольких классах Дома пионеров. Затем школе выделили первое здание. Позднее был открыт филиал школы в селе Борисово-Судское. В годы перестройки школа в Бабаево переехала в здание гостиницы.



«Переезд и переоборудование гостиничных номеров под классы стоили больших усилий директору школы и всему педагогическому коллективу», - сообщает сайт «Бабаевской школы искусств»



В настоящее время в школе работают четыре отделения, обучаются 450 человек.