Пристройку к школе № 30 в Вологде собираются возвести в 2020 году

19.12.2019 [Общество]

Пристройку к школе № 30 на улице Костромской в Вологде собираются возвести в 2020 году. Решение о выделении на ее строительство средств из городского бюджета было принято 19 декабря на сессии Вологодской гордумы. 

Всего на возведение пристройки будет направлено 361,3 млн рублей: 345,5 млн - из федерального бюджета, 14,4 млн - из областного, 1,4 млн - из бюджета Вологды.

- В будущем году город должен реализовать целый комплекс крупных инфраструктурных проектов. Продолжится строительство детских садов, начнется возведение пристройки к 30-й школе и завершится проектировка школ на Преминина и в Прилуках, - пояснил глава Вологды Юрий Сапожников.

Напомним, аукцион на разработку проектной документации для этой пристройки городская администрация объявила летом 2018 года. Выполнить проект и получить положительное заключение госэкспертизы специалисты должны были до 25 декабря 2018 года. Аукцион на выполнение проекта за 2,59 млн рублей выиграло ООО «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды». Учредитель этого ООО - администрация Вологды, а гендиректор - Антон Аникин, который ранее был заместителем начальника Департамента градостроительства в администрации Вологды.   .

Однако сроки выполнения проекта были сорваны. В марте 2019 года в администрации города сказали, что заключение госэкспертизы по этому проекту получат к 1 мая 2019 года. Заявки по этой пристройке, а также по новой школе в Охмыльцево должны были отправить в Министерство просвещения и Министерство строительство и ЖКХ РФ для включения в федеральные программы и получения средств на строительство в 2020-21 гг. 

Согласно техзаданию, пристройка к школе № 30 должна вмещать не менее 300 школьников. Там планируют разместить 12 учебных кабинетов (не менее 70 кв. метров каждый) с рекреациями и туалетными комнатами, спортзал с раздевалками и душевыми для детей, а также блок буфета с обеденным залом на 120 мест.

Сегодня также было принято решение о выделении в 2020 году средств на разработку проектов школ в Прилуках (2,2 млн руб) и Преминина (5,9 млн рублей).

Тэги: школы

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