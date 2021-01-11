«Аквалайн» еще в декабре выбрал подрядчиков для вывоза мусора из Великого Устюга в Нюксеницу и Тарногу

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Аквалайн» еще в декабре заключил контракты, предусматривающие с 1 января 2021 года вывоз мусора из Великоустюгского района на полигоны Тарноги и Нюксеницы.

Так, согласно сайту гозсакупок, первый контракт стоимостью 187, 8 млн рублей достался ООО «УстюгАвтоТранс», второй, на 170, 37 млн рублей, — ООО «Эколинии». Документы были подписаны 14 декабря. При этом в приложении к обоим контрактам указано, что вывоз мусора из Великоустюгского района в 2021 году будет производиться на полигоны Нюксенского и Тарногского районов.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2021 году из-за отсутствия лицензированных полигонов ТКО в Великоустюгском районе власти решили возить мусор оттуда на свалки в Тарногский и Нюксенский районы. Проект приказа о внесении соответствующих изменений в территориальную схему обращения с ТКО появился на интернет-портале правовой информации правительства Вологодской области в октябре 2020 года. Там любой житель региона мог оставить свой отзыв на документ — процедура общественного обсуждения официально длилась до 2 января 2021 года.

— Естественно, нами направлено обращение в прокуратуру Вологодской области и перед правоохранительными органами поставлен вопрос — не является ли нарушением закона то обстоятельство, что сначала заключаются контракты, не соответствующие Территориальной схеме обращения с отходами, а потом уже начинается общественное обсуждение приказа о внесении изменений в Территориальную схему, то есть предпринимается попытка узаконить уже заключенные контракты? — пишут активисты группы Стоп чужому мусору у нас дома! в соцсети.

Власти утверждают, что транспортирование отходов Великоустюгского района на ближайшие объекты размещения отходов "является временной мерой" и упоминают, что на родине Деда Мороза планируют строить свой полигон. Однако, как ранее заявлял губернатор, это произойдет не раньше 2023 года.

И в Тарноге, и в Нюксенице жители выступили против завоза мусора из других муниципалитетов. Они собирают подписи в сети под специальной петицией, адресованной губернатору и начальнику департамента природных ресурсов области. Люди уверены, что "временная мера" может обернуться для них экологической катастрофой.