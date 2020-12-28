Жители Тарногского и Нюксенского районов выступили против завоза мусора на их полигоны из других муниципалитетов

В сети появилась петиция, авторы которой выступают против размещения отходов из Великоустюгского района на полигонах Тарногского и Нюксенского районов. Власти говорят, что это мера временная, и мусор возить будут только в 2021 году. Причина - отсутствие лицензированного полигона в Великоустюгском районе.

— На сегодняшний день на сайте Правительства Вологодской области выложен проект приказа, по которому планируется ввоз на территорию наших районов несортированных отходов из Великого Устюга. Объем указан 12.496 тыс тонн в каждый район в год, но у нас нет толком ни полигонов, способных обеспечить безопасную утилизацию этих отходов, ни контроля за объёмом ввозимого мусора. Сколько мусора, а главное — какой мусор повезут к нам в районы, если допустить принятие этого приказа — большой вопрос. Даже указанная цифра огромна для мощностей наших полигонов и в три раза превышает объем ТКО, который везут сейчас со всего района, — говорится в открытом письме.

Проект приказа о внесении изменения в территориальную схему обращения с ТКО появился на интернет-портале правовой информации правительства Вологодской области в октябре 2020 года. Оставить отзыв можно до 2 января 2021 года.

«Проектом приказа предлагается исключить направления потоков ТКО на объекты, не имеющие лицензированную эксплуатирующую организацию. Указанные в проекте приказа схемы потоков ТКО действуют до принятия новой Территориальной схемы, которая в настоящее время разрабатывается. На территории Великоустюгского района в настоящее время отсутствует законный объект размещения отходов. Транспортирование отходов Великоустюгского района является временной мерой и распространяется только на отношения в 2021 году», — поясняют в соцсетях представители департамента природных ресурсов.

Местные жители выступают против ввоза мусора на их свалки из других муниципалитетов.

— Я, моя семья и соседи по ул. Октябрьской, ул. Кирова, против ввоза мусора с любых регионов, не только с Великого Устюга! Тарногская свалка мусора, именно «свалка», а не полигон, как его называют сми и руководство Тарногского района. Мусорная свалка находится в 300 метрах и имеет уклон к речке «Шебеньга», которая впадает в речку «Кокшеньга» и далее по цепочке. В нескольких километрах расположены десятки крупных пчеловодческих пасек, рядом тарногский маслозавод, также есть туристические маршруты. Что получается? вначале туристам покажем горы мусора (так как свалка находится на возвышение, рядом с дорогой), а далее культурная программа, потом угощение медком, собранным со свалки, печально будет выглядеть. Мы категорически против ввозимого мусора, стройте мусороперерабатывающие заводы! Мы гордимся своей природой и будем её БЕРЕЧЬ!!! — пишет житель Тарногского района Андрей Чугреев.

Ранее NewsVo сообщал, что о планах по строительству экотехнопарка в Великоустюгском районе объявил в ходе рабочего визита в муниципалитет заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин. Он осмотрел земельный участок, где, по его словам, и планируется строительство, как выразился чиновник, «современного экологичного экотехнопарка». Он добавил, что строительство планируется в рамках разработки территориальной схемы обращения с отходами. Как напоминает пресс-служба правительства области, для разработки этой схемы губернатор Олег Кувшинников поручил на местах оценить работу полигонов, операторов и перевозчиков.

Позднее губернатор пояснил, что к 2024 году в Великоустюгском районе построят «стандартный» мусорный полигон, а не экотехнопарк.