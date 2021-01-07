В 2021 году Череповец получит 35 новых автобусов на газомоторном топливе

35 новых автобусов на газомоторном топливе поставят в Череповец за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Сообщение об этом появилось на сайте Минтранса.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, заявка от Череповца на участие в конкурсе была направлена в августе 2020 года. Комиссия оценивала уровень развития общественного транспорта в городских агломерациях: наличие в автобусах бесконтактных систем оплаты проезда, организация выделенных полос для движения общественного транспорта, наличие утвержденных документов транспортного планирования, соблюдение расписания и ряд других критериев. В результате победу одержали 13 городских агломераций, в число которых вошел и Череповец.

В город поступит техника, оснащенная системой контроля психоэмоционального состояния водителя, которая предупреждает диспетчера, что человек за рулем находится в утомленном состоянии. Это позволит повысить уровень безопасности перевозок. Поставка новых автобусов ожидается во втором или третьем квартале 2021 года.

В 2020 году в рамках проекта БКАД в Череповец уже были закуплены 17 новых автобусов на газомоторном топливе. Техника приобретена на льготных условиях — Министерство транспорта РФ одобрило заявку Вологодской области, и 60% стоимости покупки оплатили из федерального бюджета.

Ранее NewsVo сообщал, что у Вологды почти не было шансов получить данную субсидию, поскольку для этого нужно соответствовать целому ряду критериев.