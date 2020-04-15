Вологда и Череповец могут не получить федеральную субсидию на обновление общественного транспорта

Правительство Вологодской области направило заявку на участие в федеральном проекте по обновлению общественного транспорта. Предполагается, что будет поддержано ограниченное количество субъектов, какие именно — определят с помощью рейтинговой системы. По мнению экспертов, Вологда и Череповец пока не соответствуют требованиям федерального правительства в данной сфере.

«В прошлом году за счет средств областного бюджета мы закупили 50 новых автобусов на газомоторном топливе. При появлении проекта сразу же сформировали заявку в Минтранс на 2020–2021 годы, готовы принять в нем участие и обеспечить софинансирование», — заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время совещания с министром транспорта Евгением Дитрихом.

По словам министра, условием получения автобусов станет «переструктурирование перевозок, построение модели перевозки на новых принципах», сообщает пресс-служба главы региона.

Чтобы получить деньги федерации на закупку новых автобусов и троллейбусов, городам нужно соответствовать целому ряду критериев, объяснил NewsVO эксперт по транспорту сообщества Urbanvologda Александр Дуднев:

- В Вологде и Череповце далеко не все критерии соблюдены. Например, в городе должны быть маршруты, работающие по регулируемым тарифам. Это золотой стандарт организации маршрута, когда перевозчик работает по контракту с муниципалитетом, а не пытается урвать побольше выручки с маршрута, создавая нездоровую конкуренцию. В Вологде нет ни одного такого маршрута. Должны быть сформированы магистральные маршруты с временем начала работы не позднее 6:00, окончанием не раньше 23:00 и интервалом не более 10 минут в „часы пик“. Такой режим работы в Вологде есть только у 2 маршрутов ПАТП № 1: 6 и 16 автобусы. Чаще чем раз в 10 минут также ездят 4 троллейбус, 19 и 48 автобусы, но время окончания их работы около 22 часов. Мы ещё в 2017 году вносили аргументированные и просчитанные предложения по корректировке сети Вологды на основе магистральных маршрутов.

Кроме того, федеральным правительством оценивается протяженность выделенных полос для общественного транспорта.