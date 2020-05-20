17 новых автобусов на газомоторном топливе купят в Череповец

До конца 2020 года Череповец получит 17 новых автобусов на газомоторном топливе. Техника будет приобретена на льготных условиях — Министерство транспорта РФ одобрило заявку Вологодской области, и 60% стоимости покупки будет оплачено из федерального бюджета.

По данным пресс-службы губернатора Вологодской области, техника придет в регион в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», который является частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Конкурсный отбор проводился по рейтинговой системе среди 60 городских агломераций, расположенных в 53 регионах, и предполагал поддержку ограниченного количества субъектов.

— В числе победителей оказалась и Вологодская область, которая заявила потребность на 2020 год в 17 новых автобусах большого класса для Череповецкой городской агломерации. Они будут использованы на самых востребованных магистральных городских маршрутах, что позволит перераспределить существующую технику по другим направлениям и вывести из эксплуатации устаревший подвижной состав, — говорится в сообщении пресс-службы.

После оформления необходимых согласовательных процедур, ориентировочно к концу лета, автобусы поступят в муниципальную автоколонну № 1456.

Ранее NewsVo сообщал, что у Вологды почти не было шансов получить данную субсидию, поскольку для этого нужно соответствовать целому ряду критериев.

— Например, в городе должны быть маршруты, работающие по регулируемым тарифам. Это золотой стандарт организации маршрута, когда перевозчик работает по контракту с муниципалитетом, а не пытается урвать побольше выручки с маршрута, создавая нездоровую конкуренцию. В Вологде нет ни одного такого маршрута. Должны быть сформированы магистральные маршруты с временем начала работы не позднее 6:00, окончанием не раньше 23:00 и интервалом не более 10 минут в «часы пик». Такой режим работы в Вологде есть только у 2 маршрутов ПАТП № 1: 6 и 16 автобусы. Чаще чем раз в 10 минут также ездят 4 троллейбус, 19 и 48 автобусы, но время окончания их работы около 22 часов. Мы ещё в 2017 году вносили аргументированные и просчитанные предложения по корректировке сети Вологды на основе магистральных маршрутов, — пояснил NewsVO эксперт по транспорту сообщества Urbanvologda Александр Дуднев.

Кроме того, федеральным правительством оценивается протяженность выделенных полос для общественного транспорта. В Вологде их фактически нет, хотя документами транспортного планирования предусмотрен такой „коридор“ по Пошехонскому шоссе и улице Мира. Для удовлетворения заявки было важно и наличие электрического транспорта и показатели его работы.