Власти пообещали учесть мнение жителей при принятии решения о транспортировке мусора из Великоустюгского района

Варианты направления потоков твердых коммунальных отходов из Великоустюгского района будут рассмотрены с учетом мнения жителей. Об этом заявили в правительстве Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2021 году из-за отсутствия лицензированных полигонов ТКО в Великоустюгском районе мусор оттуда планируют возить на свалки в Тарногский и Нюксенский районы. Проект приказа о внесении соответствующих изменений в территориальную схему обращения с ТКО появился на интернет-портале правовой информации правительства Вологодской области в октябре 2020 года. Там любой житель региона может оставить свой отзыв на документ — процедура общественного обсуждения продлится до 2 января 2021 года.

«По результатам прохождения процедуры, департаментом будут рассмотрены все замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения. В том числе проанализированы все возможные варианты направления потоков ТКО с учетом мнения общественности и оценки регулирующего воздействия», — цитирует пресс-служба регионального правительства слова начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области Дмитрия Банникова.

Банников также говорит, что транспортирование отходов Великоустюгского района на ближайшие объекты размещения отходов "является временной мерой" и упоминает, что на родине Деда Мороза планируют строить свой полигон. Однако, как ранее заявлял губернатор, это произойдет не раньше 2023 года.

И в Тарноге, и в Нюксенице жители выступили против завоза мусора из других муниципалитетов. Они собирают подписи в сети под специальной петицией, адресованной губернатору и начальнику департамента природных ресурсов области. Люди уверены, что "временная мера" может обернуться для них экологической катастрофой.