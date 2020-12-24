Бизнесмена оштрафовали на 20 тысяч рублей за незаконную перепланировку фасада бани на улице Мира в Вологде

24.12.2020 [Общество]
Бизнесмена оштрафовали на 20 тысяч рублей за незаконную перепланировку фасада бани на улице Мира в Вологде

Суд оштрафовал бизнесмена Эльбруса Карсанова за незаконные работы по перепланировке фасада здания бани на улице Мира, 40. Вместо оконных проемов там в прошлом году появились двери. 

Как ранее сообщал NewsVo, Карсанов купил здание в 2018 году. Мужчина известен многочисленными нарушениями в сфере градостроительства в центре Вологды. В частности, он незаконно захватил часть участка в центре Вологды для супермаркета «Перекресток». На первом этаже на Мира, 40 после продажи здания открылся продуктовый супермаркет «Пятерочка».

Как выяснил Newsvo в департаменте градостроительства администрации Вологды, собственник здания подавал заявку на перепланировку, однако разрешения не получил. В итоге работы были проведены без согласования. 

— Заместителем начальника департамента градостроительства администрации г. Вологды по вопросам архитектуры утвержден паспорт фасада капитального строительства№ 465н по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 40, согласно которому фасад здания не предполагает дверных проемов с левой стороны здания, поскольку дверные проемы предусмотрены в центре фасада, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Представитель Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области на суде подтвердил, ведомство  документацию до для проведения работ не согласовывало, историко-архивными исследованиями объемы реконструкции и ремонта не подтверждались.

В итоге суд пришел к выводу, что бизнесмен нарушил требования законодательства об охране объектов культурного наследия, произведя устройство дверных проемов вместо оконных на левой части фасада здания по указанному адресу.
Карсанову назначили административный штраф в размере 20 000 рублей. При этом, как пояснили NewsVo  в пресс-службе судов, в решении не говорится о том, что предпринимателя обяжут вернуть оконные проемы на место. 

Фото Кирилла Шелепина

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