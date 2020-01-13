В историческом здании бывшей бани в центре Вологды незаконно переделали фасад

Евгения Сибирцева

В здании бывшей бани на улице Мира, 40, которое купил бизнесмен Эльбрус Карсанов, провели незаконные работы по перепланировке, превратив окна в двери. Оно не является памятником архитектуры, однако входит в перечень исторически ценных градоформирующих объектов Вологды, поэтому на все работы по перепланировке нужно получать разрешение. Этого разрешения не было.

Напомним, баня на улице Мира была закрыта в 2016 году. Жители тогда просили, чтобы ее сохранили – вологжане боялись, что здание хотят вывести из муниципальной собственности и включить в план приватизации. Так в итоге и произошло.

В 2018 году здание купил предприниматель Эльбрус Карсанов, известный многочисленными нарушениями в сфере градостроительства в центре Вологды. В частности, он незаконно захватил часть участка в центре Вологды для супермаркета "Перекресток". На первом этаже на Мира, 40 после продажи здания открылся продуктовый супермаркет «Пятерочка».

Здание бани в 2016 году. Фото Newsvo.

Как выяснил Newsvo в департаменте градостроительства администрации Вологды, собственник здания подавал заявку на перепланировку, однако разрешения не получил. Видимо, окна были переделаны в двери незаконно.

Newsvo пытался добиться в администрации Вологды ответа на вопрос, обяжут ли собственника устранить нарушения в части незаконной перепланировки и переделать двери обратно в окна. Сначала нас переадресовывали из департамента градостроительства в административный департамент и обратно – в каждом из них отвечали, что это не их компетенция.

Специалист административного департамента Александр Лазаренко пояснил, что в их обязанности не входит требовать от собственника устранять подобные нарушения. Он добавил, что в конце 2019 года была административная комиссия, на которой собственника здания привлекли к административной ответственности. К какой именно, Александр Петрович сказать не смог, пояснив, что там присутствовали сотрудники другого департамента – градостроительства.

Однако в департаменте градостроительства нам не смогли ответить, какое решение было принято комиссией, и посоветовали позвонить в нее напрямую. Но и в административной комиссии Newsvo не смог получить ответа – там отказались рассказать о принятом ими решении.

Окна на первом этаже стали дверями. Фото Кирилла Шелепина.

Потом нас стали перенаправлять с одного телефона на другой внутри департамента градостроительства – и везде говорили, что не отвечают за то, чтобы обязать нарушителя вернуть фасаду прежний вид.

При этом один специалист департамента градостроительства сказала, что нужно обращаться в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), а другая наоборот пояснила, что ГЖИ такими случаями не занимается.

- Заявитель подавал проект, мы написали отказ и сказали [ему], что нужно обращаться в Комитет по охране объектов культурного наследия. <…>То, что дальше собственник самовольно сделал… не знаю, кто… как привлекать… ГЖИ у нас на это не выезжает. У нас нет контроля паспортов фасада, позвоните в отдел архитектуры, - ответила специалист департамента градостроительства Ксения Жигалова. - Если бы культура (ред. - Комитет по охране ОКН) согласовала им изменения, то они бы обратились к нам повторно, но такого обращения не было – значит, либо культуры им отказала, либо они вообще никуда не обращались, - добавила она.

В департаменте уточнили, что они не мониторят такие случаи и работают только по обращениям. Редактор Newsvo попросила считать ее звонок таким обращением. Начальник отдела архитектуры и дизайна департамента градостроительства Анна Шмонова ответила, что они... могут направить обращение по факту нарушения в Государственную жилищную инспекцию:

- Мы можем написать предписание им [собственнику], и дальше мы обращаемся в ГЖИ. ГЖИ может привлечь к ответственности, мы [отдел архитектуры] не привлекаем.

Такой порядок действий кажется несколько странным, ведь ГЖИ занимается только многоквартирными домами, то есть жилыми помещениями:

-Государственная жилищная инспекция Вологодской области является органом исполнительной государственной власти области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами, - говорится на сайте ГЖИ Вологодской области.

Newsvo будет следить за ситуацией и за тем, какие меры примут в администрации города, чтобы собственник здания на Мира, 40 устранил нарушения при перепланировке. Пока все выглядит так, будто предприниматели в Вологде могут проводить незаконную перепланировку нежилых зданий и никто не обяжет их устранить нарушения.

Отметим, что информационные вывески на этом здании нарушают паспорт фасада (см. фото из паспорта в галерее).