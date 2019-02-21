Предприниматель Эльбрус Карсанов незаконно захватил участок в центре Вологды для "Перекрестка"

21.02.2019 [Общество]
Предприниматель Эльбрус Карсанов незаконно захватил участок в центре Вологды для "Перекрестка"

Вологодский бизнесмен Эльбрус Карсанов самовольно захватил 66 квадратных метров земли на улице Лермонтова в Вологде, где построен ТЦ "Перекресток". Об этом говорится в ответе вологодского управления Росреестра на запрос координатора градозащитного движения «Настоящая Вологда» Ольги Смирновой.

- В ходе проведения надзорных мероприятий установлено, что ИП Карсановым Э. М. используются земельные участки, расположенные по адресу Вологда, улица Лермонтова, общей площадью 66,12 кв. метров, без предусмотренных действующим законодательством прав, - говорится в ответе ведомства.

Росреестр усмотрел в действиях бизнесмена признаки административного правонарушения по ст. 7.1. КоАП РФ – самовольное занятие земельного участка или его части:

- Управлением проводятся мероприятия по пресечению нарушения земельного законодательства, в том числе по привлечению ИП Карсанова Э. М. к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.1. КоАП РФ.

Ранее активисты «Настоящей Вологды» уже сообщали, что территория здания супермаркета, которое принадлежит Эльбрусу Карсанову, выходит за границы земельного участка, на котором оно построено. Кроме того, незаконным образом на тротуаре возведено крыльцо торгового центра.

 

Тэги: нарушения, бизнес, Карсанов
Фото: "Настоящая Вологда"

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