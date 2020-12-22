В новогоднюю ночь проезд в общественном транспорте Череповца станет бесплатным

В мэрии Череповца приняли решение, что проезд в городском общественном транспорте в ночь с 31 декабря на 1 января будет бесплатным.

— С 00:30 до 5:00 будут работать маршруты №№ 2, 7, 13 и 18. Обратите внимание, что 18-й маршрут в Зашекснинском районе пойдет другим путем: по Ленинградской — Годовикова — Городецкой и далее привычным маршрутом. Для тех, кому в Новый год приятнее слушать стук колес, запустим два праздничных трамвая по маршруту № 8, — сообщил мэр Вадим Германов на своей странице в соцсети.

Как ранее сообщал NewsVo, впервые плату за проезд в новогоднюю ночь череповецкие власти отменили год назад. В Вологде, как правило, стоимость проезда увеличивается. Так, например, в прошлом году цена "новогоднего" билета выросла до 40 рублей.